Canggu, Indonezja

od €153,379

36–88 m² 4

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! THETAMORA — to wielofunkcyjny kompleks położony w samym sercu Changu, zaledwie 500 metrów od klubu plażowego Finns. Obiekt będzie działał jako butikowy hotel premium i będzie zarządzany przez Tamora Group Management. Apartamenty w kompleksie są tworzone przez różne nowoczesne układy ( 36-88 mkw. ), w pełni umeblowane i designerskie naprawy w minimalistycznym stylu. Mają wiele wspólnych udogodnień, takich jak wspólne ogrody i tarasy, które zapewniają zaciszne schronienie i piękne zielone widoki. Na dachu znajduje się pięciogwiazdkowa wspólna kuchnia i jadalnia z zapierającymi dech w piersiach widokami na Ocean Indyjski. W otoczeniu kompleksu znajduje się najnowocześniejsza infrastruktura społeczna: kawiarnie, restauracje, szkoła, kluby i magowie. Zadzwoń lub napisz, chętnie doradzimy ZA DARMO! Zapewnijmy opcje planowania! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.