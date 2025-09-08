  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Denpasar
  4. Kompleks mieszkalny Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia

Kompleks mieszkalny Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia

Sanur Kaja, Indonezja
od
$442,703
15.08.2025
$445,013
14.08.2025
$446,376
13.08.2025
$448,755
12.08.2025
$447,513
11.08.2025
$447,436
10.08.2025
$447,536
9.08.2025
$447,129
8.08.2025
$447,316
7.08.2025
$450,623
6.08.2025
$450,746
5.08.2025
$450,459
4.08.2025
$449,733
3.08.2025
$449,596
2.08.2025
$456,939
1.08.2025
$455,856
31.07.2025
$450,740
30.07.2025
$449,688
29.07.2025
$443,518
27.07.2025
$443,740
26.07.2025
$443,872
;
13
Zostawić wniosek
ID: 20867
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 2306651
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 15.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Miasto
    Denpasar
  • Wioska
    Sanur Kaja

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Oferujemy nowoczesne wille i duplexes z basenem i balkonem. Niektóre domy mają miejsca parkingowe. Wnętrza są drewniane, kamienne fasady naturalne, wyposażenie i wyposażenie znanych światowych marek.

Leasehold na 30 lat + przedłużenie na 25 lat.

Cechy mieszkania

Parter: salon z kuchnią i jadalnią, łazienka dla gości i sypialnia z łazienką.

Pierwsze piętro: dwie przestronne sypialnie z łazienkami.

Niektóre domy mają drugie piętro z przestronnym wielofunkcyjnym pokojem, który można zmienić w siłownię, biuro, pokój dzienny lub sypialnię. Na tym piętrze znajduje się łazienka i przechowalnia.

Korzyści

Wydajność wynosi 8 - 16%.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt znajduje się 5 minut od plaży i 30 minut od międzynarodowego lotniska.

Lokalizacja na mapie

Sanur Kaja, Indonezja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Bukit, Indonezja
od
$114,000
Zespół mieszkaniowy SKY GARDEN
Canggu, Indonezja
od
$100,000
Zespół mieszkaniowy PANDAWA RESIDENCE
Bukit, Indonezja
od
$134,000
Zespół mieszkaniowy JAY GRAY
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$136,000
Zespół mieszkaniowy AURA APART
Lesser Sunda Islands, Indonezja
od
$75,000
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonezja
od
$442,703
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pejeng Kawan, Indonezja
od
$195,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 133–184 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Serenity jest kompleksem premium willi i kamienic znajdujących się w centralnej części Bali- Ubud. Kompleks znajduje się na powierzchni 2400 m2 i składa się z 11 kamienic i 2 willi. wille wyposażone są w basen o powierzchni 25 m2, mają powierzchnię 120 m2 oraz taras. Domy są wyposażone w 13 …
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.
Bukit, Indonezja
od
$99,000
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Nasz luksusowy, butikowy hotel, położony w jednej z najlepszych lokalizacji na Bali – 400 metrów od plaży Melasti w Bukit. Projekt obejmuje 90 apartamentów, zaprojektowanych z naciskiem na niepowtarzalny styl, panoramiczne wid…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonezja
od
$328,296
Kompleks składa się z 16 willi z 2- 4 sypialniami, zbudowanych ze szczególnym uwzględnieniem szczegółów i przy użyciu materiałów wysokiej jakości.Cechy:baseny prywatnemalownicze widokiLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w malowniczej okolicy Kabakaba, który zachował dzi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się