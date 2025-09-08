Kompleks mieszkalny Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia

Oferujemy nowoczesne wille i duplexes z basenem i balkonem. Niektóre domy mają miejsca parkingowe. Wnętrza są drewniane, kamienne fasady naturalne, wyposażenie i wyposażenie znanych światowych marek.

Leasehold na 30 lat + przedłużenie na 25 lat.

Cechy mieszkania

Parter: salon z kuchnią i jadalnią, łazienka dla gości i sypialnia z łazienką.

Pierwsze piętro: dwie przestronne sypialnie z łazienkami.

Niektóre domy mają drugie piętro z przestronnym wielofunkcyjnym pokojem, który można zmienić w siłownię, biuro, pokój dzienny lub sypialnię. Na tym piętrze znajduje się łazienka i przechowalnia.

Korzyści

Wydajność wynosi 8 - 16%.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Obiekt znajduje się 5 minut od plaży i 30 minut od międzynarodowego lotniska.