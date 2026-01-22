Apart hotel Investicia v Black Sands Oasis na Bali Dohodnost 12 16 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie UNIT Space Management

📊 Inwestycje w Oazę Czarnych Piasków na Bali
Zysk 12- 16% rocznie 124; Okres zwrotu 7- 9 lat 124; Zarządzanie przez UNIT Space Management
Nuanu Bali
📈 Wskaźniki inwestycji
Spodziewana wydajność: 12- 16% rocznie
Przewidywany okres zwrotu: 7- 9 lat
Format: Studio
Zakończenie projektu: 2028
Struktura własnościowa: Leasehold
📍 Lokalizacja i popyt
Nuanu to nowy klaster kulturalny i technologiczny na Bali z planowanym rozwojem o powierzchni 45 hektarów.
Kompleks znajduje się w odległości spaceru od miasta - z - przyszłości infrastruktury: szkoły, centra SPA, restauracje i przestrzenie sztuki.
Dostęp do oceanu - 3 minuty.
Canggu - około 20 minut.
Lokalizacja jest atrakcyjna dla nomadów cyfrowych, przedsiębiorców i rezydentów długoterminowych.
🏨 Model inwestycyjny
Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami przez UNIT Space Management.
Scentralizowany program wynajmu bez udziału właściciela.
Stabilny popyt napędzany przez koncepcję "miasto w mieście" i całoroczny potencjał wynajmu.
Nadaje się do krótko- i średnioterminowych czynszy
🏗 Projekt
Piaski czarne Oaza to nowoczesna klastra mieszkaniowa zaprojektowana w stylu architektonicznym pustynnego modernizmu.
Infrastruktura kompleksu i Nuanu obejmuje:
* międzynarodowa szkoła i centrum dzieci
* SPA i obszary fitness
* restauracje i galerie sztuki
* kluby plażowe i obiekty kulturalne
* 35 + infrastruktura w odległości spaceru
💼 Warunki zakupu
Dostępny plan raty programisty.
Elastyczny harmonogram płatności w okresie budowy.
🛡 Bezpieczeństwo prawne
Dokumenty dotyczące gruntów i budownictwa dostępne na żądanie.
Transakcja wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości.
Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.