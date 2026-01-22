  1. Realting.com
  Apart hotel Investicia v Black Sands Oasis na Bali Dohodnost 12 16 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie UNIT Space Management

Apart hotel Investicia v Black Sands Oasis na Bali Dohodnost 12 16 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie UNIT Space Management

Beraban, Indonezja
od
$109,700
od
$3,516/m²
16 1
ID: 33240
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Tabanan
  • Wioska
    Beraban

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

📊 Inwestycje w Oazę Czarnych Piasków na Bali

Zysk 12- 16% rocznie 124; Okres zwrotu 7- 9 lat 124; Zarządzanie przez UNIT Space Management

Nuanu Bali

📈 Wskaźniki inwestycji

Spodziewana wydajność: 12- 16% rocznie

Przewidywany okres zwrotu: 7- 9 lat

Format: Studio

Zakończenie projektu: 2028

Struktura własnościowa: Leasehold

📍 Lokalizacja i popyt

Nuanu to nowy klaster kulturalny i technologiczny na Bali z planowanym rozwojem o powierzchni 45 hektarów.

Kompleks znajduje się w odległości spaceru od miasta - z - przyszłości infrastruktury: szkoły, centra SPA, restauracje i przestrzenie sztuki.

Dostęp do oceanu - 3 minuty.

Canggu - około 20 minut.

Lokalizacja jest atrakcyjna dla nomadów cyfrowych, przedsiębiorców i rezydentów długoterminowych.

🏨 Model inwestycyjny

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami przez UNIT Space Management.

Scentralizowany program wynajmu bez udziału właściciela.

Stabilny popyt napędzany przez koncepcję "miasto w mieście" i całoroczny potencjał wynajmu.

Nadaje się do krótko- i średnioterminowych czynszy

🏗 Projekt

Piaski czarne Oaza to nowoczesna klastra mieszkaniowa zaprojektowana w stylu architektonicznym pustynnego modernizmu.

Infrastruktura kompleksu i Nuanu obejmuje:

* międzynarodowa szkoła i centrum dzieci

* SPA i obszary fitness

* restauracje i galerie sztuki

* kluby plażowe i obiekty kulturalne

* 35 + infrastruktura w odległości spaceru

💼 Warunki zakupu

Dostępny plan raty programisty.

Elastyczny harmonogram płatności w okresie budowy.

🛡 Bezpieczeństwo prawne

Dokumenty dotyczące gruntów i budownictwa dostępne na żądanie.

Transakcja wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości.

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.

Lokalizacja na mapie

Beraban, Indonezja
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie

Wideo recenzja apart - hotel Investicia v Black Sands Oasis na Bali Dohodnost 12 16 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie UNIT Space Management

Państwo przegląda
Apart hotel Investicia v Black Sands Oasis na Bali Dohodnost 12 16 godovyh Okupaemost 7 9 let Upravlenie UNIT Space Management
Beraban, Indonezja
od
$109,700
