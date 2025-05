Willa Almonds Villas

Odkryj Almond Villas, luksusowy enklaw z 9 wykwintnych willi położony w spokojnych wzgórzach Episkopi, Pafos, Cypr. Otoczony bujnymi migdałami i drzewami oliwnymi, to spokojne schronienie oferuje skrupulatnie zaprojektowane wnętrza zalane naturalnym światłem. Te wille chwalą się systemami VRV dla efektywnej kontroli klimatu i ogrzewania podłogowego dla całorocznego komfortu.

Z dużymi oknami i balkonami zapewniającymi zapierające dech w piersiach widoki na wzgórza i doliny, wille migdałowe płynnie mieszają się z ich naturalnym otoczeniem. Na zewnątrz znajdują się bujne ogrody, prywatne baseny i cieniste tarasy dla Al Fresco jadalnia lub słoneczny relaks.

Wewnątrz, przestronne strefy mieszkalne, nowoczesne kuchnie i wygodne sypialnie czekają, wszystkie zakończone do najwyższych standardów. Wybierz jedną z dwóch, trzech lub czterech sypialni, aby spełnić swoje potrzeby. Episkopi, zakorzeniony w historii i kulturze, oferuje szlaki górskie, spacery przyrodnicze i dziewicze plaże dla miłośników na świeżym powietrzu.

Almond Villas jest idealnym miejscem do luksusowego życia w spokojnym i harmonijnym otoczeniu, niezależnie od tego, czy szukasz rezydencji w pełnym wymiarze czasu lub wypoczynku. Tutaj doświadcz doskonałej mieszanki komfortu, stylu i naturalnego piękna.