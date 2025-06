Wioska domków Golden Hills

3 & 4 Sypialnie do 124; Rozmiary wyciągu do 422 m ² 124; Obszary przykryte do 219 m ²

Prywatny basen 124; Klasa energetyczna A 124; Garaż 124; Współczesne wykończenia & design

Golden Hills to prywatna społeczność 20 eleganckie wille ustawione na podwyższonej lokalizacji w Geroskipou, zaledwie kilka minut od plaży, centrum miasta Pafos i kluczowe udogodnienia. Domy te są przeznaczone do nowoczesnego śródziemnomorskiego życia z jasnymi wnętrzami, przestronne układy, i hojny przestrzeni zewnętrznej.

🏡 Każda willa obejmuje:

Jasny otwarty plan kuchnia i salon

3 lub 4 sypialnie i 3-4 łazienki

Pokryte werandy do 37,76 m ², działki do 422 m ²

Prywatny basen i garaż 3 × 6 m

Okna z aluminium i system klimatyzacji VRF

Ogrzewanie podłogowe w całości jest standardowo

Opcjonalnie: meble pod klucz, system bezpieczeństwa

✨ Opcjonalne aktualizacje:

Obszar grillowania - 10 000 EUR

System paneli słonecznych o mocy 6kW - 10000 €

Pakiet mebli - €35,000 - €40,000

System alarmowy - na życzenie

📍 Kluczowe różnice:

5.2 km do plaży

2.1 km do szkoły

2.2 km do supermarketu

3,5 km do szpitala

4.8 km do klubu golfowego

12,6 km do lotniska

💼 Idealny dla:

Trwałe życie, rodzinne wakacje, długoterminowy wynajem lub inteligentne inwestycje

📞 Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby otrzymać układ willi, dostępność i indywidualne porady.