Nowe domy w Episkopi Pafou, Cypr

Episkopi, Cypr
od
$556,110
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 199 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Odkryj Almond Villas, luksusowy enklaw z 9 wykwintnych willi położony w spokojnych wzgórzach Episkopi, Pafos, Cypr. Otoczony bujnymi migdałami i drzewami oliwnymi, to spokojne schronienie oferuje skrupulatnie zaprojektowane wnętrza zalane naturalnym światłem. Te wille chwalą się systemami VR…
Wieś domków Almond Villas
Episkopi, Cypr
od
$570,462
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 199 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Almonds Villas – Nowoczesne wille w malowniczej miejscowości Episkopi, Pafos 3 sypialnie | 3 łazienki | Działki: 295–467 m² | Powierzchnia użytkowa: 198,75 m² Cena: od €495.000 + VAT | Termin oddania: 10–15 miesięcy Almonds Villas to ekskluzywny projekt 9 luksusowych willi w tradycyjn…
