  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Pafos
  4. Nowe domy

Nowe domy w Pafos, Cypr

mieszkania
41
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Pokaż wszystko Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Pafos, Cypr
od
$748,057
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 173–181 m²
5 obiekty nieruchomości 5
The Pearl — 5 nowoczesnych willi z 3 sypialniami, prywatnym basenem i tarasem, zaledwie 1 km od morza i 4 km od centrum handlowego Kings Avenue w prestiżowej dzielnicy Chloraka, Pafos. Idealne do zamieszkania, na wakacje lub jako inwestycja: system VRF, ogrzewanie podłogowe, energooszczęd…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Pokaż wszystko Willa City Views
Willa City Views
Pafos, Cypr
od
$617,342
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 135–161 m²
9 obiekty nieruchomości 9
City Views — 12 nowoczesnych willi w Konia, Pafos: 3 sypialnie, prywatny basen, do 175 m² powierzchni, działki do 291 m², ceny od 530 000 €. Projekt znajduje się zaledwie 4 km od centrum Pafos i 6 km od morza, w prestiżowej dzielnicy Konia. Przestronne wnętrza, panoramiczne okna i prywatn…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Języki komunikacji
English, Русский
Na mapie
Realting.com
Udać się