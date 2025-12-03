  1. Realting.com
Nowe domy w Famagusta, Cypr

Willa Sparda
Willa Sparda
Sotira, Cypr
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
🌿 Odkryj Sparda Villas - Elegancja śródziemnomorska w Yeni Boğaziçi, FamagustaPrzejdź do stylu życia komfortu, jakości i uroku z Sparda Villas - ekskluzywny rozwój 8 pięknie zaprojektowanych półwyselekcjonowanych willi z Exchange Title Deeds, doskonale położony w samym sercu Yeni Boğaziçi.🏡 …
Deweloper
Panah Construction
Deweloper
Panah Construction
Języki komunikacji
English, Türkçe
Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Ajia Napa, Cypr
od
$734,480
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Napa Amaris Villas jest unikalny kompleks mieszkalny ośmiu luksusowych willi znajduje się w samym sercu miasta kurortu Ayia Napa, zaledwie kilka minut od słynnej Nissi Beach, zdobywający nagrodę TripAdvisor.Projekt znajduje się w prestiżowej części miasta - w pobliżu malowniczego portu, cent…
Agencja
Invest Cafe
