  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. East Paphos Municipality
  4. Nowe domy

Nowe domy w East Paphos Municipality, Cypr

Yeroskipou
5
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Yeroskipou, Cypr
od
$691,470
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 172–219 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Golden Hills – Nowoczesne wille z widokiem na morze w Geroskipou, Pafos 3 lub 4 sypialnie | Działki do 422 m² | Powierzchnia zabudowy do 219 m² Prywatny basen | Klasa energetyczna A | Garaż | Nowoczesne technologie i wykończenie Golden Hills to ekskluzywny kompleks 20 stylowych willi …
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Zostaw prośbę
Wieś domków Elite Residence
Wieś domków Elite Residence
Wieś domków Elite Residence
Wieś domków Elite Residence
Wieś domków Elite Residence
Pokaż wszystko Wieś domków Elite Residence
Wieś domków Elite Residence
Yeroskipou, Cypr
od
$996,249
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 220 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Elite Residences – Ekskluzywne wille blisko morza w Pafos 🌟 Nowoczesne wille z 3–4 sypialniami, prywatnymi basenami i działkami do 600 m². Elite Residences to luksusowy kompleks w prestiżowej dzielnicy Geroskipou, Pafos. 🔑 Zalety inwestycji: • Ponad 20 unikalnych układów (typy A–H2),…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Zostaw prośbę
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Yeroskipou, Cypr
od
$1,09M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 189 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks z 5 willami
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
OneOne
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Pokaż wszystko Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Cypr
od
$308,377
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
🏙️ About the Project LUNA GENE offers a stylish collection of 24 apartments with 1 or 2 bedrooms. The development blends modern aesthetics with functionality, offering open layouts, large windows, and high-quality materials. Residents can enjoy a communal swimming pool, children’s pla…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Cypr
od
$842,592
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 197 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Sandy Beach Villas to ekskluzywny kompleks otoczony w Geroskipou, Pafos, oferujący luksusowe życie w spokojnym środowisku. Rozwój składa się z sześciu eleganckich willi, z których każda posiada trzy przestronne sypialnie, dwie łazienki, WC dla gości i prywatny basen. Położony zaledwie 300 me…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Na mapie
Realting.com
Udać się