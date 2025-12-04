  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Nowe domy

Nowe domy w East Limassol Municiplaity, Cypr

Jermasoja
1
Koinoteta Agiou Tychona
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Pokaż wszystko Willa
Willa
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
od
$7,12M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Ekskluzywna społeczność willi w Agios TychonosPołożona w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonos, w pobliżu słynnego hotelu Four Seasons, ta wyjątkowa inwestycja oferuje kolekcję 11 luksusowych willi, z których każda została zaprojektowana tak, aby zapewnić niezrównany komfort, prywatność i zap…
Deweloper
Livein
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Livein
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Jermasoja, Cypr
od
$445,574
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 95–106 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Deweloper
Realtika
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Realtika
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Українська, עִברִית
Na mapie
Realting.com
Udać się