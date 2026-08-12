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Nowe domy w Dystrykt Pafos, Cypr

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Pafos
4
Peyia
2
East Paphos Municipality
4
Yeroskipou
4
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Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
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Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Pafos, Cypr
od
$1,24M
Opcje wykończenia Gotowe
Willa w kompleksie Royal Bay Resort - Pafos Budapeszt 124; CyprRoyal Bay Resort znajduje się w prestiżowej dzielnicy Grobowców Królów - Kato Pafos wzdłuż wybrzeża, tuż przy słynnej piaszczystej plaży Venus Beach.Cena: 1,085.000 EUR + VATWilla może być wynajmowana za 600 EUR dziennie.Charakte…
Agencja
Smart Home
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Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
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Willa City Views
Pafos, Cypr
od
$617,342
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 135–161 m²
9 obiekty nieruchomości 9
City Views — 12 nowoczesnych willi w Konia, Pafos: 3 sypialnie, prywatny basen, do 175 m² powierzchni, działki do 291 m², ceny od 530 000 €. Projekt znajduje się zaledwie 4 km od centrum Pafos i 6 km od morza, w prestiżowej dzielnicy Konia. Przestronne wnętrza, panoramiczne okna i prywatn…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Szeregowiec Konia Green
Szeregowiec Konia Green
Pafos, Cypr
od
$464,171
VAT
Rok realizacji 2026
TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials
Stowarzyszenie
BitProperty
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TekceTekce
Willa Superior
Willa Superior
Willa Superior
Willa Superior
Willa Superior
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Willa Superior
Peyia, Cypr
od
$5,61M
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Pokaż wszystko Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Cypr
od
$308,377
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
🏙️ O projekcieLUNA GENE oferuje stylową kolekcję 24 apartamentów z 1 lub 2 sypialniami.Rozwój łączy nowoczesną estetykę z funkcjonalnością, oferuje otwarte układy, duże okna i wysokiej jakości materiały.Mieszkańcy mogą korzystać ze wspólnego basenu, plac zabaw dla dzieci, zadaszony parking i…
Agencja
Invest Cafe
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Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Pokaż wszystko Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Peyia, Cypr
od
$661,192
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 123–254 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Infinity Villas — Luksusowe wille z 3, 4 i 5 sypialniami w Pegei, Pafos Powierzchnia wewnętrzna: 123 m² do 309 m² | Działki: 293 m² do 800 m² | Prywatny basen | Garaż | Ceny od 560 000 € + VAT Infinity to ekskluzywny kompleks 20 nowoczesnych luksusowych willi w malowniczej miejscowości P…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Pokaż wszystko Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Pafos, Cypr
od
$748,057
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 173–181 m²
5 obiekty nieruchomości 5
The Pearl — 5 nowoczesnych willi z 3 sypialniami, prywatnym basenem i tarasem, zaledwie 1 km od morza i 4 km od centrum handlowego Kings Avenue w prestiżowej dzielnicy Chloraka, Pafos. Idealne do zamieszkania, na wakacje lub jako inwestycja: system VRF, ogrzewanie podłogowe, energooszczęd…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Yeroskipou, Cypr
od
$1,09M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 189 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks z 5 willami
Stowarzyszenie
BitProperty
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Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
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Willa Dionysus Greens
Kouklia, Cypr
od
$582,022
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 129–364 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Elitarne wille Pomimo lokalizacji w sercu kurortu, elitarne wille kompleksu Dionysa Garden zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalny komfort i prywatność. Kompleks zostanie wzniesiony w otoczeniu pól golfowych i pozwoli właścicielom w pełni cieszyć się pięknem otaczających natural…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Willa
211.3 – 364.3
1,13M – 2,02M
Deweloper
Aphrodite Hills
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Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Yeroskipou, Cypr
od
$691,470
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 172–219 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Golden Hills – Nowoczesne wille z widokiem na morze w Geroskipou, Pafos 3 lub 4 sypialnie | Działki do 422 m² | Powierzchnia zabudowy do 219 m² Prywatny basen | Klasa energetyczna A | Garaż | Nowoczesne technologie i wykończenie Golden Hills to ekskluzywny kompleks 20 stylowych willi …
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Cypr
od
$842,592
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 197 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Sandy Beach Villas to ekskluzywny kompleks otoczony w Geroskipou, Pafos, oferujący luksusowe życie w spokojnym środowisku. Rozwój składa się z sześciu eleganckich willi, z których każda posiada trzy przestronne sypialnie, dwie łazienki, WC dla gości i prywatny basen. Położony zaledwie 300 me…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
Willa Poseidon Grand Villas
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Willa Poseidon Grand Villas
Kouklia, Cypr
od
$2,42M
Rok realizacji 2020
Powierzchnia 318 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy projekt „Best Golf Resort in Europe 2018”, według międzynarodowego stowarzyszenia turystów golfowych „Poseidon”", znajduje się na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne. Duże obszary z malowniczymi ogrodami tworzą atmosferę prywatności, zaledwie kilka minut' spacerem od p…
Deweloper
Aphrodite Hills
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Willa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Willa Astra 12 – Smart Investment and Luxury Living in Paphos
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$463,583
Liczba kondygnacji 2
Astra 12 znajduje się w pobliżu Grobowców Królów i elitarnego hotelu Elysium, 1 i 2-pokojowe apartamenty z premium wykończenia i widok na morze z 3 piętra. 19% oszczędności podatku VAT dzięki renowacji budynków sprawia, że jest to unikalna inwestycja.Kluczowe korzyści: najlepsza lokalizacja,…
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Willa Almonds Villas
Willa Almonds Villas
Willa Almonds Villas
Willa Almonds Villas
Willa Almonds Villas
Episkopi, Cypr
od
$556,110
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 199 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Odkryj Almond Villas, luksusowy enklaw z 9 wykwintnych willi położony w spokojnych wzgórzach Episkopi, Pafos, Cypr. Otoczony bujnymi migdałami i drzewami oliwnymi, to spokojne schronienie oferuje skrupulatnie zaprojektowane wnętrza zalane naturalnym światłem. Te wille chwalą się systemami VR…
Stowarzyszenie
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