  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Limassol District
  4. Nowe domy

Nowe domy w Limassol District, Cypr

East Limassol Municiplaity
2
Jermasoja
1
Koinoteta Agiou Tychona
1
Koinoteta Pyrgou Lemesou
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa Compose III
Willa Compose III
Willa Compose III
Willa Compose III
Willa Compose III
Pokaż wszystko Willa Compose III
Willa Compose III
Souni Zanatzia, Cypr
od
$425,523
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kompozycja III Projekt - Cztery domy typu CherryDomy składają się z 4 sypialni i 2 łazienki.Parter - 80m2 - piętro górne - 62m2Wejście zakryte - 3m2 - Razem - 145m2Werandy nieprzykryte - 6m2Wykres - 420m2 (Każdy dom)Całkowita powierzchnia każdego domu wynosi 145m2 i posiada również dwa odkry…
Deweloper
Country Rose Ltd
Zostaw prośbę
Willa Sterling - House 27
Willa Sterling - House 27
Willa Sterling - House 27
Willa Sterling - House 27
Willa Sterling - House 27
Pokaż wszystko Willa Sterling - House 27
Willa Sterling - House 27
Souni Zanatzia, Cypr
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia kryta m2: 420 m2 domu głównego plus 80 m2 zadaszonych werand plus 40 m2 domu gościnnego plus 20 m2 domku dla służby.Powierzchnia działki m2: 4286 m2Typ nieruchomości i lokalizacja/miasto: „Sterling Carob”, położony w Souni, Limassol, Cypr.Status: Gotowy do natychmiastowej dostaw…
Deweloper
Country Rose Ltd
Zostaw prośbę
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Pokaż wszystko Willa
Willa
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
od
$7,12M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Ekskluzywna społeczność willi w Agios TychonosPołożona w prestiżowej dzielnicy Agios Tychonos, w pobliżu słynnego hotelu Four Seasons, ta wyjątkowa inwestycja oferuje kolekcję 11 luksusowych willi, z których każda została zaprojektowana tak, aby zapewnić niezrównany komfort, prywatność i zap…
Deweloper
Livein
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Livein
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
John TaylorJohn Taylor
Willa Classic II - House 4
Willa Classic II - House 4
Willa Classic II - House 4
Willa Classic II - House 4
Willa Classic II - House 4
Pokaż wszystko Willa Classic II - House 4
Willa Classic II - House 4
Souni Zanatzia, Cypr
od
$671,234
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Dom składa się z 4 sypialni i 4 łazienki.Parter - 125m2 - Górne piętro - 74m2Weranda pokryta - 25m2 - Razem - 224m2Wykres - 663m2To jest lista tego, co jest zawarte w cenieSłoneczny i elektryczny system podgrzewania wody.Basen 4m x 8m.1m bruk wokół domu i basen.Pergola drewnianaPłytki cerami…
Deweloper
Country Rose Ltd
Zostaw prośbę
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Jermasoja, Cypr
od
$445,574
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 95–106 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Deweloper
Realtika
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Realtika
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά, Українська, עִברִית
Willa villa in Limassol
Willa villa in Limassol
Willa villa in Limassol
Willa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Cypr
od
$2,52M
Pierwszy markowy projekt mieszkaniowy słynnego francuskiego projektanta Philippe 'a Starcka na Cyprze.Philippe Starck jest uderzającą osobowością i jednym z najbardziej prowokacyjnych guru globalnego designu, według wielu ekspertów i jego wielbicieli.Starck nie ogranicza się do konkretnej dz…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Willa Classic Plus - House 170
Willa Classic Plus - House 170
Willa Classic Plus - House 170
Willa Classic Plus - House 170
Willa Classic Plus - House 170
Pokaż wszystko Willa Classic Plus - House 170
Willa Classic Plus - House 170
Souni Zanatzia, Cypr
od
$702,698
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Dom składa się z 4 sypialni i 4 łazienek.   Parter - 160m2 - Piętro – 90m2 Zadaszona weranda – 15m2 - Całkowita – 265m2 Działka  - 750m2 Całkowita powierzchnia domu wynosi 265m2, a na piętrze znajduje się również duża, niezadaszona weranda. Oto lista tego, co jest wliczone w cenę…
Deweloper
Country Rose Ltd
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się