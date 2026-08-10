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Nowe domy w Yeroskipou, Cypr

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mieszkania
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Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Pokaż wszystko Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Cypr
od
$308,377
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
🏙️ O projekcieLUNA GENE oferuje stylową kolekcję 24 apartamentów z 1 lub 2 sypialniami.Rozwój łączy nowoczesną estetykę z funkcjonalnością, oferuje otwarte układy, duże okna i wysokiej jakości materiały.Mieszkańcy mogą korzystać ze wspólnego basenu, plac zabaw dla dzieci, zadaszony parking i…
Agencja
Invest Cafe
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Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Willa Sandy Beach Villas
Yeroskipou, Cypr
od
$842,592
Rok realizacji 2026
Powierzchnia 197 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Sandy Beach Villas to ekskluzywny kompleks otoczony w Geroskipou, Pafos, oferujący luksusowe życie w spokojnym środowisku. Rozwój składa się z sześciu eleganckich willi, z których każda posiada trzy przestronne sypialnie, dwie łazienki, WC dla gości i prywatny basen. Położony zaledwie 300 me…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Yeroskipou, Cypr
od
$1,09M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 189 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks z 5 willami
Stowarzyszenie
BitProperty
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TekceTekce
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Yeroskipou, Cypr
od
$691,470
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 172–219 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Golden Hills – Nowoczesne wille z widokiem na morze w Geroskipou, Pafos 3 lub 4 sypialnie | Działki do 422 m² | Powierzchnia zabudowy do 219 m² Prywatny basen | Klasa energetyczna A | Garaż | Nowoczesne technologie i wykończenie Golden Hills to ekskluzywny kompleks 20 stylowych willi …
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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