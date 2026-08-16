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Nowe domy w Ajia Napa, Cypr

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Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Ajia Napa, Cypr
od
$734,480
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Napa Amaris Villas jest unikalny kompleks mieszkalny ośmiu luksusowych willi znajduje się w samym sercu miasta kurortu Ayia Napa, zaledwie kilka minut od słynnej Nissi Beach, zdobywający nagrodę TripAdvisor.Projekt znajduje się w prestiżowej części miasta - w pobliżu malowniczego portu, cent…
Agencja
Invest Cafe
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