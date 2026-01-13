  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Albania

Tirana
2
Orikum
3
Wlora
6
Himare
2
Rezydencja Vizion 2
Rezydencja Vizion 2
Rezydencja Vizion 2
Rezydencja Vizion 2
Rezydencja Vizion 2
Rezydencja Vizion 2
Rezydencja Vizion 2
Golem, Albania
od
$52,441
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 6
POLSKI — TŁUMACZENIE PEŁNE Vizion 2 Residence — Nowoczesne apartamenty blisko morza w Golem, Durres Vizion 2 to druga faza dużego kompleksu mieszkaniowego realizowanego przez sprawdzonego dewelopera, położona w Golem, Mali i Robit (Durres, Albania), zaledwie 300 metrów od morza. Proje…
Agencja
Century 21 Eon
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
od
$1,680
Liczba kondygnacji 10
🌊🏡 DLA SPRZEDAŻY PENTHOUSE IN old beach, VLORA💶 Cena: 1500 Euro / m2 (Przyjmuje się również wymianę samochodów)📐 Powierzchnia: 260 m2📍 Rozmieszczenie: Sazani Street, Vlora📜 W procesie hipoteki.❗❗❗ Obszar jest obecnie zorganizowany w 4 apartamenty z 1 + 1 typologii, ale oferuje pełną elastycz…
Agencja
DES Real Estate
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$2,259
Rok realizacji 2025
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 2000 Euro / m2📐 Powierzchnia: 77,8 m2 / brutto📍 Rozmieszczenie: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Nieruchomość jest w końcowym etapie ukończenia.📃 Cena świadectwa własności: 5000 Euro.⛵ Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do…
Agencja
DES Real Estate
OneOne
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$2,259
Rok realizacji 2025
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 2000 Euro / m2📐 Powierzchnia: 77,8 m2 / brutto📍 Rozmieszczenie: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Nieruchomość jest w końcowym etapie ukończenia.📃 Cena świadectwa własności: 5000 Euro.⛵ Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do…
Agencja
DES Real Estate
Apartamentowiec Hestia
Apartamentowiec Hestia
Apartamentowiec Hestia
Apartamentowiec Hestia
Apartamentowiec Hestia
Apartamentowiec Hestia
Apartamentowiec Hestia
Golem, Albania
od
$48,945
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Hestia Residence — Golem, Durrës 📍 Odległość od morza — około 400 metrów Hestia Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy realizowany przez wiarygodnego dewelopera, położony w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Golem. Wszystkie pozwolenia budowlane zostały uzyskane, a p…
Agencja
Century 21 Eon
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
od
$393,907
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 128 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
128.0
661,640
Agencja
Investment Realty Group
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Golem, Albania
od
$86,638
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 50–240 m²
62 obiekty nieruchomości 62
Kompleks mieszkaniowy klasy biznes zaledwie 150 m od morza Tiktaalik Residence to nowoczesna inwestycja w prestiżowej strefie Qerret. Zaprojektowana przez włoskiego architekta, budowana przez firmę ERGI. 📍 Lokalizacja Qerret — Durrës, Albania 150 metrów od plaży …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
49.8 – 80.7
87,128 – 141,189
Mieszkanie 2 pokoi
106.8 – 239.6
180,209 – 324,804
Kawalerka
57.3
86,883
Agencja
Century 21 Eon
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Pokaż wszystko Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Golem, Albania
od
$1,396
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 59–74 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Wielofunkcyjna rezydencja z 18 lat zamieszkania, 2 hotele i 1 basen zaledwie 450 metrów od Adriatyku sprawia, że projekt ten bardzo poszukiwany dla inwestycji. Posiada różne rodzaje, w tym studia, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 apartamenty, a także wille
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0 – 68.0
97,683 – 113,137
Mieszkanie 2 pokoi
74.0
133,526
Bliźniak
59.0
98,121
Agencja
Investment Realty Group
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 2 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 107,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i roz…
Agencja
DES Real Estate
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Kryevidh, Albania
od
$361,573
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 517 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Exclusive Villa na sprzedaż w "Orange Privè Rezidence" w samym sercu Spille, 600 m od morza 📍 Tylko 600 metrów od morza w obszarze znanym jako Orange Street oferujemy Państwu prywatną rezydencję z 6 willi położonych w środku przyrody i zieleni, otoczonych drzewami oliwnymi, malownicze wzgórz…
Agencja
Iguana Imobiliare
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$218,471
🌊🏡 2 + 1 APARTAMENT DO SPRZEDAŻY W STARYM BEACH, VLORA.🌅 Z widokiem na morze.🏷 Cena: 1800 Euro / m2📐 Powierzchnia: 108 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Sazani Street, Vlora.📜 W procesie hipoteki.❗ Główna korzyść: Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do życia lub inwestowania w turyst…
Agencja
DES Real Estate
Apartamentowiec 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$243,724
🌊🏡 APARTAMENT SPRZEDAŻY 2 + 1 W PORCIE, VLORA.🌅 Z widokiem na morze.🏷 Cena: 2600 euro / m2📐 Powierzchnia: 83,66 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Obecnie w budowie.❗ Główna korzyść: Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do życia lub inwestowania w turystykę…
Agencja
DES Real Estate
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Tirana Municipality, Albania
od
$292,787
Liczba kondygnacji 38
Agencja
Lux-Albania Home
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 74,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i rozw…
Agencja
DES Real Estate
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana Municipality, Albania
od
$382,065
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Agencja
Investment Realty Group
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Pokaż wszystko Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albania
od
$84,358
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 54–137 m²
44 obiekty nieruchomości 44
WERSJA POLSKA — Dragoti Residence Dragoti Residence to nowoczesny, prestiżowy kompleks mieszkaniowy położony w samym centrum Golem, zaledwie 400 metrów od morza. 🌿 Architektura 7 kondygnacji mieszkalnych + 2 poziomy garażu podziemnego Panoramiczne okna, duże balkony …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
54.1 – 70.6
82,031 – 107,049
Mieszkanie 2 pokoi
89.2 – 137.3
135,252 – 208,185
Mieszkanie 3 pokoi
113.2
171,642
Agencja
Century 21 Eon
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Pokaż wszystko Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albania
od
$186,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Agencja
Investment Realty Group
Zespół mieszkaniowy West Residence
Zespół mieszkaniowy West Residence
Zespół mieszkaniowy West Residence
Zespół mieszkaniowy West Residence
Zespół mieszkaniowy West Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy West Residence
Zespół mieszkaniowy West Residence
Bashkia Durres, Albania
od
$106,033
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 61–135 m²
28 obiekty nieruchomości 28
Polski (Polish version) West Residence — nowa inwestycja mieszkaniowa w centrum Durrësu West Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w budowie, zlokalizowany w dzielnicy Spitali, zaledwie kilka minut od morza. Cały proces budowy trwa tylko 3 lata, co czyni projekt wyjątkowo atrak…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.6 – 105.9
106,040 – 185,295
Mieszkanie 2 pokoi
97.2 – 111.0
170,091 – 195,082
Mieszkanie 3 pokoi
134.6
235,402
Agencja
Century 21 Eon
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Pokaż wszystko Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
od
$203,645
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 44–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Apartament na sprzedaż w SQUARE VILLAGE o łącznej powierzchni 152,72 m2Powierzchnia werandy 54,56 m2Położony na plaży Drymades, Drymades Village Holiday Resort składa się z serii dziedzińców terraced oprawionych przez architekturę, która wpleca projekt w spójną wieś czuć.Po topografii o różn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0 – 128.0
181,078 – 462,056
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
314,919
Bliźniak
91.0
373,704
Agencja
Investment Realty Group
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Bashkia Vlore, Albania
od
$183,209
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Irea Property jest bardzo zadowolony, aby zaoferować ten piękny apartament z veeanda znajduje się zaledwie kilka metrów od plaży w najlepszym obszarze miasta.Apartnent znajduje się na 4 piętrze nowej rezydencji w obszarze, który oferuje doskonałe udogodnienia na miejscu dla rodziny, od obiek…
Agencja
Irea Property
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Pokaż wszystko Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Golem, Albania
od
$1,231
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47–85 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Witamy w Palm Paradise, wyjątkowym kompleksie mieszkalnym zaprojektowanym dla nowoczesnego życia. Nasza społeczność, położona w spokojnym otoczeniu, oferuje idealne połączenie luksusu, komfortu i wygody. Przestronne życie: Nasze apartamenty mają otwarte układy z dużymi oknami, co zapewnia d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.5 – 71.8
69,982 – 116,637
Mieszkanie 2 pokoi
76.5 – 84.8
115,995 – 118,689
Agencja
Optimum Property
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Golem, Albania
od
$1,231
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Agencja
Optimum Property
