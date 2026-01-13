Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Sklep

Wynajem długoterminowy sklepów w Albania

Tirana
9
Central Albania
9
Tirana Municipality
9
Sklep Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Sklep 121 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 121 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 6
Dajemy je do Comercial Cares obok Bryli, w Jean Dark Boulevard. To środowisko handlowe może …
$1,283
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sklep 200 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 9
Nowoczesny sklep o łącznej powierzchni 266 m ² jest do wynajęcia, funkcjonalnie podzielony:•…
$5,832
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sklep 63 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 63 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 5
Shop for rent on the street side of Durres. The shop has a 63 m² space, half located in the …
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sklep 30 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 30 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 10
Sklep znajduje się przy drodze drugorzędnej, na parterze nowego budynku. Nadaje się do kilku…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sklep 30 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 30 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 10
The shop is located by the secondary road, on the ground floor of a new building. It is suit…
$699
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sklep 121 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 121 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 6
Japim me Qira Ambient Komercial prane Brrylit, ne Bulevardin Zhan Dark. Ambienti ka nje sipe…
$1,281
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sklep 50 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
✅ Cena: 35,000 Leke / Miesiąc✅ Rozmieszczenie: Kinostudio, TiranaSklep do wynajęcia w doskon…
$363
za miesiąc
Zostaw prośbę
Sklep 63 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 63 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 5
Shop for rent on the street side of Durres. The shop has a 63 m² space, half located in the …
$815
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sklep 200 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 9
A modern store with a total area of 266 m² is for rent, functionally divided: • 130 m² on t…
$5,824
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Realting.com
Udać się