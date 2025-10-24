  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Rezydencja Vizion 2

Rezydencja Vizion 2

Golem, Albania
od
$52,441
od
$1,282/m²
;
6
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33151
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Central Albania
  • Okolica
    Obwód Tirana
  • Miasto
    Bashkia Kavaje
  • Wioska
    Golem

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online

O kompleksie

POLSKI — TŁUMACZENIE PEŁNE

Vizion 2 Residence — Nowoczesne apartamenty blisko morza w Golem, Durres

Vizion 2 to druga faza dużego kompleksu mieszkaniowego realizowanego przez sprawdzonego dewelopera, położona w Golem, Mali i Robit (Durres, Albania), zaledwie 300 metrów od morza.
Projekt idealnie nadaje się zarówno jako inwestycja, drugi dom nad morzem, jak i pod wynajem krótko- i długoterminowy.

O projekcie

  • Faza: Vizion 2 (część kompleksu składającego się z 3 faz)

  • Budynki: 3 budynki po 6 pięter

  • Rozpoczęcie budowy: zima 2026

  • Zakończenie: zima 2028

  • Charakter: całoroczny kompleks mieszkaniowy z dużym popytem w sezonie letnim

Bezpieczeństwo prawne

  • Rodzaj umowy: kontratë porosie / kontratë supermarje

  • Rejestracja planu mieszkania w katastrze już na etapie wykopu, co zapewnia ochronę kupującego

  • Wszystkie pozwolenia budowlane uzyskane, podatki opłacone

  • Podpisanie umowy u lokalnego notariusza współpracującego z deweloperem

Apartamenty i układy

Dostępne typy:

  • 1+1

  • 2+1

  • Apartamenty typu duplex (parter – numeracja albańska)

Cechy:

  • Minimalna powierzchnia całkowita od 41 m²

  • Duplexy ok. 50 m² z tarasami

  • Apartamenty na parterze z werandami

  • Układy narożne i panoramiczne

  • Brak widoku na morze (rekompensowany atrakcyjną ceną i wysoką płynnością)

Standard wykończenia

Mieszkania przekazywane są gotowe do umeblowania:

  • Drzwi wejściowe antywłamaniowe oraz drzwi wewnętrzne

  • Okna z podwójnymi szybami

  • W pełni wyposażona łazienka (umywalka, WC, bojler, prysznic typu open)

  • Płytki na podłogach w pokojach i na balkonach

  • Łazienka wykończona płytkami (podłoga i ściany)

  • Przygotowana instalacja pod klimatyzację

Infrastruktura kompleksu

  • Parking podziemny (dodatkowo płatny, ok. 15 000 €)

  • Tereny zielone

  • Wspólny basen dla całego kompleksu (planowane uruchomienie ok. 2029 r.)

  • Możliwe lokale usługowe

  • 1 winda na każdą klatkę

Ceny i warunki zakupu (Vizion 2)

  • 1100 €/m² przy 20% wpłacie początkowej

  • 1050 €/m² przy 50% wpłacie początkowej

  • Raty do 2 lat, płatności co 6 miesięcy

  • Płatność końcowa przy oddaniu do użytkowania

  • Rabaty przy 100% płatności

Potencjał inwestycyjny

  • Wynajem w sezonie: 50–60 € / noc

  • Wynajem poza sezonem: 20–30 € / noc

  • Możliwość wynajmu długoterminowego

  • Property management od dewelopera lub firm zewnętrznych (modele 70/30 lub 60/40)

Dla kogo jest Vizion 2?

  • Inwestorów poszukujących wzrostu wartości i dochodu z najmu

  • Osób szukających drugiego domu nad morzem

  • Kupujących łączących własne użytkowanie z wynajmem

📩 Skontaktuj się z nami, aby otrzymać plany, dostępność i warunki rezerwacji.
Możliwe wizyty online i na miejscu. Rezerwacja możliwa poprzez przelew bankowy (SEPA).

Lokalizacja na mapie

Golem, Albania
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$243,724
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Bashkia Vlore, Albania
od
$183,209
Rezydencja Liburna
Golem, Albania
od
$1,231
Apartamentowiec Hestia
Golem, Albania
od
$48,945
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana Municipality, Albania
od
$382,065
Państwo przegląda
Rezydencja Vizion 2
Golem, Albania
od
$52,441
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana Municipality, Albania
od
$382,065
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
od
$1,680
Liczba kondygnacji 10
🌊🏡 DLA SPRZEDAŻY PENTHOUSE IN old beach, VLORA💶 Cena: 1500 Euro / m2 (Przyjmuje się również wymianę samochodów)📐 Powierzchnia: 260 m2📍 Rozmieszczenie: Sazani Street, Vlora📜 W procesie hipoteki.❗❗❗ Obszar jest obecnie zorganizowany w 4 apartamenty z 1 + 1 typologii, ale oferuje pełną elastycz…
Agencja
DES Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$218,471
🌊🏡 2 + 1 APARTAMENT DO SPRZEDAŻY W STARYM BEACH, VLORA.🌅 Z widokiem na morze.🏷 Cena: 1800 Euro / m2📐 Powierzchnia: 108 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Sazani Street, Vlora.📜 W procesie hipoteki.❗ Główna korzyść: Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do życia lub inwestowania w turyst…
Agencja
DES Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Albania
Zakup nie może czekać: dlaczego warto wejść na albański rynek nieruchomości już teraz — ekspert
24.10.2025
Zakup nie może czekać: dlaczego warto wejść na albański rynek nieruchomości już teraz — ekspert
Od 900 euro za m2 i droga do uzyskania pozwolenia na pobyt. Jak kupić mieszkanie w Albanii
09.06.2025
Od 900 euro za m2 i droga do uzyskania pozwolenia na pobyt. Jak kupić mieszkanie w Albanii
«Mieszkanie, które rok temu kosztowało 90 tysięcy euro, teraz jest warte około 130 tysięcy euro.» Realtor o rynku nieruchomości w Albanii
10.05.2023
«Mieszkanie, które rok temu kosztowało 90 tysięcy euro, teraz jest warte około 130 tysięcy euro.» Realtor o rynku nieruchomości w Albanii
Wyświetlić wszystkie publikacje