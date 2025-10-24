Rezydencja Vizion 2

POLSKI — TŁUMACZENIE PEŁNE

Vizion 2 Residence — Nowoczesne apartamenty blisko morza w Golem, Durres

Vizion 2 to druga faza dużego kompleksu mieszkaniowego realizowanego przez sprawdzonego dewelopera, położona w Golem, Mali i Robit (Durres, Albania), zaledwie 300 metrów od morza.

Projekt idealnie nadaje się zarówno jako inwestycja, drugi dom nad morzem, jak i pod wynajem krótko- i długoterminowy.

O projekcie

Faza: Vizion 2 (część kompleksu składającego się z 3 faz)

Budynki: 3 budynki po 6 pięter

Rozpoczęcie budowy: zima 2026

Zakończenie: zima 2028

Charakter: całoroczny kompleks mieszkaniowy z dużym popytem w sezonie letnim

Bezpieczeństwo prawne

Rodzaj umowy: kontratë porosie / kontratë supermarje

Rejestracja planu mieszkania w katastrze już na etapie wykopu , co zapewnia ochronę kupującego

Wszystkie pozwolenia budowlane uzyskane, podatki opłacone

Podpisanie umowy u lokalnego notariusza współpracującego z deweloperem

Apartamenty i układy

Dostępne typy:

1+1

2+1

Apartamenty typu duplex (parter – numeracja albańska)

Cechy:

Minimalna powierzchnia całkowita od 41 m²

Duplexy ok. 50 m² z tarasami

Apartamenty na parterze z werandami

Układy narożne i panoramiczne

Brak widoku na morze (rekompensowany atrakcyjną ceną i wysoką płynnością)

Standard wykończenia

Mieszkania przekazywane są gotowe do umeblowania:

Drzwi wejściowe antywłamaniowe oraz drzwi wewnętrzne

Okna z podwójnymi szybami

W pełni wyposażona łazienka (umywalka, WC, bojler, prysznic typu open)

Płytki na podłogach w pokojach i na balkonach

Łazienka wykończona płytkami (podłoga i ściany)

Przygotowana instalacja pod klimatyzację

Infrastruktura kompleksu

Parking podziemny (dodatkowo płatny, ok. 15 000 € )

Tereny zielone

Wspólny basen dla całego kompleksu (planowane uruchomienie ok. 2029 r. )

Możliwe lokale usługowe

1 winda na każdą klatkę

Ceny i warunki zakupu (Vizion 2)

1100 €/m² przy 20% wpłacie początkowej

1050 €/m² przy 50% wpłacie początkowej

Raty do 2 lat , płatności co 6 miesięcy

Płatność końcowa przy oddaniu do użytkowania

Rabaty przy 100% płatności

Potencjał inwestycyjny

Wynajem w sezonie: 50–60 € / noc

Wynajem poza sezonem: 20–30 € / noc

Możliwość wynajmu długoterminowego

Property management od dewelopera lub firm zewnętrznych (modele 70/30 lub 60/40)

Dla kogo jest Vizion 2?

Inwestorów poszukujących wzrostu wartości i dochodu z najmu

Osób szukających drugiego domu nad morzem

Kupujących łączących własne użytkowanie z wynajmem

📩 Skontaktuj się z nami, aby otrzymać plany, dostępność i warunki rezerwacji.

Możliwe wizyty online i na miejscu. Rezerwacja możliwa poprzez przelew bankowy (SEPA).