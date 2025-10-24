Rezydencja Vizion 2

POLSKI — TŁUMACZENIE PEŁNE
Vizion 2 Residence — Nowoczesne apartamenty blisko morza w Golem, Durres
Vizion 2 to druga faza dużego kompleksu mieszkaniowego realizowanego przez sprawdzonego dewelopera, położona w Golem, Mali i Robit (Durres, Albania), zaledwie 300 metrów od morza.
Projekt idealnie nadaje się zarówno jako inwestycja, drugi dom nad morzem, jak i pod wynajem krótko- i długoterminowy.
O projekcie
Faza: Vizion 2 (część kompleksu składającego się z 3 faz)
Budynki: 3 budynki po 6 pięter
Rozpoczęcie budowy: zima 2026
Zakończenie: zima 2028
Charakter: całoroczny kompleks mieszkaniowy z dużym popytem w sezonie letnim
Bezpieczeństwo prawne
Rodzaj umowy: kontratë porosie / kontratë supermarje
Rejestracja planu mieszkania w katastrze już na etapie wykopu, co zapewnia ochronę kupującego
Wszystkie pozwolenia budowlane uzyskane, podatki opłacone
Podpisanie umowy u lokalnego notariusza współpracującego z deweloperem
Apartamenty i układy
Dostępne typy:
1+1
2+1
Apartamenty typu duplex (parter – numeracja albańska)
Cechy:
Minimalna powierzchnia całkowita od 41 m²
Duplexy ok. 50 m² z tarasami
Apartamenty na parterze z werandami
Układy narożne i panoramiczne
Brak widoku na morze (rekompensowany atrakcyjną ceną i wysoką płynnością)
Standard wykończenia
Mieszkania przekazywane są gotowe do umeblowania:
Drzwi wejściowe antywłamaniowe oraz drzwi wewnętrzne
Okna z podwójnymi szybami
W pełni wyposażona łazienka (umywalka, WC, bojler, prysznic typu open)
Płytki na podłogach w pokojach i na balkonach
Łazienka wykończona płytkami (podłoga i ściany)
Przygotowana instalacja pod klimatyzację
Infrastruktura kompleksu
Parking podziemny (dodatkowo płatny, ok. 15 000 €)
Tereny zielone
Wspólny basen dla całego kompleksu (planowane uruchomienie ok. 2029 r.)
Możliwe lokale usługowe
1 winda na każdą klatkę
Ceny i warunki zakupu (Vizion 2)
1100 €/m² przy 20% wpłacie początkowej
1050 €/m² przy 50% wpłacie początkowej
Raty do 2 lat, płatności co 6 miesięcy
Płatność końcowa przy oddaniu do użytkowania
Rabaty przy 100% płatności
Potencjał inwestycyjny
Wynajem w sezonie: 50–60 € / noc
Wynajem poza sezonem: 20–30 € / noc
Możliwość wynajmu długoterminowego
Property management od dewelopera lub firm zewnętrznych (modele 70/30 lub 60/40)
Dla kogo jest Vizion 2?
Inwestorów poszukujących wzrostu wartości i dochodu z najmu
Osób szukających drugiego domu nad morzem
Kupujących łączących własne użytkowanie z wynajmem
📩 Skontaktuj się z nami, aby otrzymać plany, dostępność i warunki rezerwacji.
Możliwe wizyty online i na miejscu. Rezerwacja możliwa poprzez przelew bankowy (SEPA).