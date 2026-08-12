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Działki na sprzedaż w Albania

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335 obiektów total found
Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 1 200 m²
Ziemia znajduje się w obszarze Shkozet, tylko 250 metrów od głównej drogi, Dajlan most, wiad…
$149,750
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AFS Real Estate Management
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 1 570 m²
$75,015
VAT
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 1 665 m²
$167
VAT
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 7 920 m²
$323,139
VAT
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 2 950 m²
Plac znajduje się w obszarze Koder Arapaj i bardzo blisko głównej drogi. Ma 2950 m ² certyfi…
$289,027
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 2 400 m²
$166
VAT
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 12 328 m²
$256
VAT
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 1 000 m²
$9,23M
VAT
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 500 m²
$184,651
VAT
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 6 442 m²
$46
VAT
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Działka w Kavaja, Albania
Działka
Kavaja, Albania
Powierzchnia 410 m²
$28,852
VAT
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 500 m²
$80,785
VAT
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 5 000 m²
Ziemia znajduje się w obszarze Xhafzotaj, Durres w pobliżu głównej drogi w Aiba. Posiada 508…
$173,110
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 16 000 m²
$1,48M
VAT
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Działka w Golem, Albania
Działka
Golem, Albania
Powierzchnia 2 000 m²
$5,77M
VAT
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 20 002 m²
$323
VAT
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 6 000 m²
$242,355
VAT
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 6 700 m²
$288,517
VAT
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Działka w Nikel, Albania
Działka
Nikel, Albania
Powierzchnia 2 260 m²
Land for sale: Rinas) Doskonałe możliwości inwestycyjne w pobliżu międzynarodowego lotniska …
$288,938
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Agencja
Investment Realty Group
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 580 m²
Nieruchomość znajduje się w okolicy Arapaj i bardzo blisko głównej drogi. Ma 580m2 na świade…
$74,890
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 1 500 m²
Ziemia znajduje się za tureckim kolegium w Shkozet. Ma 1500 m2 według certyfikatu własności …
$155,540
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Działka w Kolonje, Albania
Działka
Kolonje, Albania
Powierzchnia 40 000 m²
W pobliżu jednego z najważniejszych albańskich zabytków historycznych i kulturalnych "Ardeni…
$2,84M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 5 800 m²
Ma wspaniały widok na morze w Shkemb te Kavajes. Obiekt posiada 5800 m2 powierzchni certyfik…
$575,601
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Działka w Radhime, Albania
Działka
Radhime, Albania
Działka nadmorska na sprzedaż w Radhime, Wlora, Albania. Położona w bardzo pożądanej dzielni…
$226,042
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Działka w Kavaja, Albania
Działka
Kavaja, Albania
Powierzchnia 2 000 m²
Ziemia znajduje się po stronie Kavaje- Rrogozhine autostrady, tuż za wiaduktem Spille. Posia…
$117,278
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 90 m²
Ziemia znajduje się na pierwszej linii z morzem w nadmorskiej części Durres Beach. Obiekt ma…
$351,820
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Działka w Bashkia Durres, Albania
Działka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 11 000 m²
Ziemia znajduje się w Spitalle i ma dobry dostęp do dróg. Całkowita powierzchnia terenu wyno…
$388,534
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Działka w Petrele, Albania
Działka
Petrele, Albania
Powierzchnia 3 000 m²
For sale, Land, Mullet, Tirana. Land information: • Area 3000 m2. • Direct access to the roa…
$442,589
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Agencja
Investment Realty Group
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Działka w Bashkia Vlore, Albania
Działka
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 50 000 m²
Grunty przemysłowe na sprzedaż o powierzchni 50 000 m ², położone przy wejściu do miasta Vlo…
$8,07M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Działka w Ishem, Albania
Działka
Ishem, Albania
Powierzchnia 11 208 m²
Land for sale at Cape Rodon.Ziemia ma powierzchnię 11208m2.Jest umieszczony w strategicznym …
$906,848
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Agencja
Investment Realty Group
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