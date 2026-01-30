  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Central Albania
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Central Albania, Albania

Tirana
4
Obwód Tirana
12
Bashkia Kavaje
7
Tirana Municipality
4
Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Zespół mieszkaniowy KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Tirana Municipality, Albania
Cena na żądanie
Liczba kondygnacji 50
KAVAJES ST TOWERS TIRANA
Agencja
Lux-Albania Home
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Tirana Municipality, Albania
od
$292,787
Liczba kondygnacji 38
Agencja
Lux-Albania Home
Rezydencja Vizion 2
Rezydencja Vizion 2
Rezydencja Vizion 2
Rezydencja Vizion 2
Rezydencja Vizion 2
Rezydencja Vizion 2
Rezydencja Vizion 2
Golem, Albania
od
$52,441
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 6
POLSKI — TŁUMACZENIE PEŁNE Vizion 2 Residence — Nowoczesne apartamenty blisko morza w Golem, Durres Vizion 2 to druga faza dużego kompleksu mieszkaniowego realizowanego przez sprawdzonego dewelopera, położona w Golem, Mali i Robit (Durres, Albania), zaledwie 300 metrów od morza. Proje…
Agencja
Century 21 Eon
TekceTekce
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Golem, Albania
od
$86,638
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 50–240 m²
62 obiekty nieruchomości 62
Kompleks mieszkaniowy klasy biznes zaledwie 150 m od morza Tiktaalik Residence to nowoczesna inwestycja w prestiżowej strefie Qerret. Zaprojektowana przez włoskiego architekta, budowana przez firmę ERGI. 📍 Lokalizacja Qerret — Durrës, Albania 150 metrów od plaży …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
49.8 – 80.7
89,132 – 144,437
Mieszkanie 2 pokoi
106.8 – 239.6
184,356 – 332,278
Kawalerka
57.3
88,882
Agencja
Century 21 Eon
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Apartamentowiec HORA VERTIKALE – The Vertical Village of Tirana
Tirana Municipality, Albania
od
$382,065
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 41
Hora Vertikale — from the ancient Albanian word “Hora”, meaning vertical settlement — redefines urban living through a visionary architectural concept that fuses heritage, art, and modernity. Designed as a vertical rural village in the heart of Tirana, the project reflects the city’s natural…
Agencja
Investment Realty Group
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albania
od
$84,358
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 54–137 m²
44 obiekty nieruchomości 44
WERSJA POLSKA — Dragoti Residence Dragoti Residence to nowoczesny, prestiżowy kompleks mieszkaniowy położony w samym centrum Golem, zaledwie 400 metrów od morza. 🌿 Architektura 7 kondygnacji mieszkalnych + 2 poziomy garażu podziemnego Panoramiczne okna, duże balkony …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
54.1 – 70.6
83,918 – 109,512
Mieszkanie 2 pokoi
89.2 – 137.3
138,364 – 212,975
Mieszkanie 3 pokoi
113.2
175,592
Agencja
Century 21 Eon
Zespół mieszkaniowy Residential, service and hotel complex "Glow Tower"
Zespół mieszkaniowy Residential, service and hotel complex
Zespół mieszkaniowy Residential, service and hotel complex
Zespół mieszkaniowy Residential, service and hotel complex
Zespół mieszkaniowy Residential, service and hotel complex "Glow Tower"
Tirana Municipality, Albania
Cena na żądanie
Liczba kondygnacji 25
Kompleks mieszkalny, usługowy i hotelowy "Glow Tower", składający się z 25 pięter powyżej i 6 pięter podziemnych
Agencja
Lux-Albania Home
Apartamentowiec Hestia
Apartamentowiec Hestia
Apartamentowiec Hestia
Apartamentowiec Hestia
Apartamentowiec Hestia
Apartamentowiec Hestia
Apartamentowiec Hestia
Golem, Albania
od
$48,945
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Hestia Residence — Golem, Durrës 📍 Odległość od morza — około 400 metrów Hestia Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy realizowany przez wiarygodnego dewelopera, położony w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Golem. Wszystkie pozwolenia budowlane zostały uzyskane, a p…
Agencja
Century 21 Eon
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Kryevidh, Albania
od
$361,573
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 517 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Exclusive Villa na sprzedaż w "Orange Privè Rezidence" w samym sercu Spille, 600 m od morza 📍 Tylko 600 metrów od morza w obszarze znanym jako Orange Street oferujemy Państwu prywatną rezydencję z 6 willi położonych w środku przyrody i zieleni, otoczonych drzewami oliwnymi, malownicze wzgórz…
Agencja
Iguana Imobiliare
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Golem, Albania
od
$1,396
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 59–74 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Wielofunkcyjna rezydencja z 18 lat zamieszkania, 2 hotele i 1 basen zaledwie 450 metrów od Adriatyku sprawia, że projekt ten bardzo poszukiwany dla inwestycji. Posiada różne rodzaje, w tym studia, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 apartamenty, a także wille
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0 – 68.0
99,931 – 115,741
Mieszkanie 2 pokoi
74.0
136,598
Bliźniak
59.0
100,378
Agencja
Investment Realty Group
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Golem, Albania
od
$1,231
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47–85 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Witamy w Palm Paradise, wyjątkowym kompleksie mieszkalnym zaprojektowanym dla nowoczesnego życia. Nasza społeczność, położona w spokojnym otoczeniu, oferuje idealne połączenie luksusu, komfortu i wygody. Przestronne życie: Nasze apartamenty mają otwarte układy z dużymi oknami, co zapewnia d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.5 – 71.8
71,592 – 119,320
Mieszkanie 2 pokoi
76.5 – 84.8
118,664 – 121,421
Agencja
Optimum Property
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Golem, Albania
od
$1,231
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Agencja
Optimum Property
