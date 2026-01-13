Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Wynajem długoterminowy
  4. Lokale gastronomiczne

Wynajem długoterminowy restauracji w Albania

Tirana
3
Central Albania
7
Tirana Municipality
7
10 obiektów total found
Lokale gastronomiczne 69 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 69 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 8
Pomieszczenia znajdują się na parterze nowego budynku przy wejściu do Rr Rapo Hekali, o powi…
$875
za miesiąc
Lokale gastronomiczne 195 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 195 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$2,333
za miesiąc
Lokale gastronomiczne 46 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 46 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 10
Bar / jednostka do wynajęcia w dobrze znanym obszarze gminy paryskiej w Tiranie.• Powierzchn…
$991
za miesiąc
Lokale gastronomiczne 55 m² w Bashkia Durres, Albania
Lokale gastronomiczne 55 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1
Zakład znajduje się w jednym z najbardziej popularnych obszarów Durres City, trochę od Placu…
$588
za miesiąc
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. w Bashkia Vlore, Albania
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. 💶 RENT: €1,000 / month…
$1,174
za miesiąc
Lokale gastronomiczne 54 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 54 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/4
Commercial premises for rent with in a Business center. it can be used as a shop, bar restau…
$1,560
za miesiąc
Lokale gastronomiczne 157 m² w Bashkia Durres, Albania
Lokale gastronomiczne 157 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 157 m²
Piętro 1
Restauracja barowa wraz z działalnością znajduje się w centrum Tirany, w pobliżu gimnazjum Q…
$2,341
za miesiąc
Lokale gastronomiczne 46 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 46 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Liczba kondygnacji 10
Bar / unit for rent in the well-known area of the Paris Commune in Tirana. • Net area: 46 m²…
$987
za miesiąc
