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Wille na sprzedaż w Albania

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316 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Indywidualne wille w Turquoise Marina na sprzedaż!W jednym z najbardziej ekskluzywnych nadmo…
$599,631
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 256 m²
Piętro 3/3
Elite Willows z Privateshia Hardcore Turquoise Marina, Hamallaj Bay of LalzW samym sercu Tur…
$882,149
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Willa 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 2- Historia VILLA + ATTIC DLA SPRZEDAŻY 124; HEKURUDHA BEACH, DURRUS 🌊📍 Rozmieszczenie: He…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Willa 8 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 8 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 456 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Indywidualne 3-piętrowe wille z obfitymi dziedzińcami w Tiranie na sprzedaż!Ten trzypiętro…
$1,04M
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Niech mnie diabli!Kompleks Turquoise Marina znajduje się w Zatoce Lalezi, która jest jednym …
$339,022
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Investment Realty Group
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Willa 7 pokojów w Kanine, Albania
Willa 7 pokojów
Kanine, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z prywatnym ogrodem na sprzedaż w Kanine Vlora, Albańska Riwiera. Wznosząca się na wzg…
$345,941
VAT
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Albania Property Group
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Willa 4 pokoi w Petrele, Albania
Willa 4 pokoi
Petrele, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 346 m²
Liczba kondygnacji 3
Unique Villas in Rolling Hills – Farka Lake In one of the most sought-after elite complexes…
$1,16M
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has a surface area of 323.38m2, of which 16…
$558,478
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Investment Realty Group
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Willa 10 pokojów w Mjull Bathore, Albania
Willa 10 pokojów
Mjull Bathore, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 471 m²
Liczba kondygnacji 3
Spokój. Prywatność. Prawdziwy luksus. Grupa B99 oferuje na sprzedaż 6 nowoczesnych willi …
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Radhime, Albania
Willa 4 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w budowie na sprzedaż w Radhimë, Wlora. Prywatny basen, prywatna weranda, za…
$694,001
VAT
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Albania Property Group
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Willa 3 pokoi w Farke e Madhe, Albania
Willa 3 pokoi
Farke e Madhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 257 m²
Piętro 2/2
The villa is located at Terfili Residence, Lake Farkes. General information: 2-story struc…
$710,472
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Investment Realty Group
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Willa 5 pokojów w Farke e Vogel, Albania
Willa 5 pokojów
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 258 m²
Liczba kondygnacji 3
WILLA NA SPRZEDAŻ W ROLNICTWIE Nieruchomość znajduje się w jednym z najnowszych rezydencji w…
$635,391
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Century 21 Oksford
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Willa 4 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa at Farke Lake - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is positioned by …
$535,766
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Investment Realty Group
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Willa 6 pokojów w Farke e Madhe, Albania
Willa 6 pokojów
Farke e Madhe, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxo rock for Sprzedam Rolling Hills LakeW jednej z najbardziej ekskluzywnych i bezpiecznych…
$812,120
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Dhermi, Albania
Willa 4 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 319 m²
W samym sercu wioski Folie Jala, jednego z najbardziej prestiżowych i wymagających kurortów …
$1,26M
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 4
🏡 4-PIĘTROWA WILLA NA SPRZEDAŻ W SHKALLNUR, DURRES 📍 Cicha i strategiczna lokalizacja w S…
$564,443
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Willa 4 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Smart Hills to nowoczesny kompleks mieszkalny, położony na zachód od jeziora Farka, w obszar…
$442,336
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NEXT REAL ESTATE
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Willa 4 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa with swimming pool for sale in Swan Lake Residence. The villa has a surface area of 56…
$913,470
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa w Farke e Vogel, Albania
Willa
Farke e Vogel, Albania
W luksusowym kompleksie położonym nad jeziorem w Tiranie oferowane są na sprzedaż wille i ap…
$819,749
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Agencja
Lux-Albania Home
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Willa 7 pokojów w Lunder, Albania
Willa 7 pokojów
Lunder, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 540 m²
Piętro -1/4
In a residence in Farka, on Agallerev Street, a super villa is offered for sale. The residen…
$1,40M
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Lukove, Albania
Willa 4 pokoi
Lukove, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 272 m²
Liczba kondygnacji 3
Ta nowoczesna luksusowa willa jest idealnym połączeniem elegancji, komfortu i współczesnej a…
$625,583
VAT
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Willa 4 pokoi w Albania
Willa 4 pokoi
Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 2
W jednym z najbardziej wysuniętych po południu obszarów wybrzeża Albanii w Dhermi, w projekc…
$972,256
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$566,048
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Manez, Albania
Willa 4 pokoi
Manez, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Piętro 2/2
Na linii frontu Marynarki jest dwupiętrowy budynek, 164m2. Organizowane jest na parterze prz…
$565,956
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Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Ishem, Albania
Willa 3 pokoi
Ishem, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Piętro 2/2
In a strategic location on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, n…
$640,590
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Investment Realty Group
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Willa 4 pokoi w Ishem, Albania
Willa 4 pokoi
Ishem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Piętro 2/2
Strategically located on the beach of Lalezi Bay, it is the largest project of its kind, not…
$873,531
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 5 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$1,10M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Willa 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 269 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$636,662
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NEXT REAL ESTATE
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Willa 6 pokojów w Lekaj, Albania
Willa 6 pokojów
Lekaj, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 436 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-storey house for sale with 200 m² of land in use, with a total construction area of 236 …
$174,906
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Agencja
Al Imobiliare
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Willa w Farke e Vogel, Albania
Willa
Farke e Vogel, Albania
W luksusowym kompleksie położonym nad jeziorem w Tiranie oferowane są na sprzedaż wille i ap…
$1,22M
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Agencja
Lux-Albania Home
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