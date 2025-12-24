  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Obwód Durrës
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Obwód Durrës, Albania

Bashkia Durres
1
Zespół mieszkaniowy West Residence
Bashkia Durres, Albania
od
$106,033
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 61–135 m²
28 obiekty nieruchomości 28
West Residence — nowa inwestycja mieszkaniowa w centrum Durrësu West Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w budowie, zlokalizowany w dzielnicy Spitali, zaledwie kilka minut od morza. Cały proces budowy trwa tylko 3 lata, co czyni projekt wyjątkowo atrak…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.6 – 105.9
107,272 – 187,447
Mieszkanie 2 pokoi
97.2 – 111.0
172,067 – 197,347
Mieszkanie 3 pokoi
134.6
238,136
Agencja
Century 21 Eon
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
