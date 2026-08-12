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Restauracje na sprzedaż w Albania

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22 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 133 m² w Bashkia Durres, Albania
Lokale gastronomiczne 133 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 133 m²
$346
VAT
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Lokale gastronomiczne 219 m² w Bashkia Durres, Albania
Lokale gastronomiczne 219 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 219 m²
Przestrzeń ta znajduje się na parterze 6-piętrowego budynku i ma powierzchnię 219 m2 zgodnie…
$410,471
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Lokale gastronomiczne 480 m² w Gjashte, Albania
Lokale gastronomiczne 480 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 480 m²
$1,66M
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Agencja
Lux-Albania Home
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Lokale gastronomiczne 71 m² w Bashkia Vlore, Albania
Lokale gastronomiczne 71 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 71 m²
Bar dla SPRZEDAŻY PORT Skele! Lokalizacja baru w pobliżu głównego portu w Vlera jest w pełni…
$412,791
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Lokale gastronomiczne 188 m² w Bashkia Vlore, Albania
Lokale gastronomiczne 188 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 188 m²
Vlora Marina, niezwykłe miejsce docelowe w Albanii, stanowi wyłączną okazję do inwestowania …
$1,61M
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Lokale gastronomiczne 133 m² w Bashkia Durres, Albania
Lokale gastronomiczne 133 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 133 m²
Piętro 1
Bar-restauracja wraz z działalnością, zbudowany i funkcjonalny przez 13 lat, położony obok z…
$346,144
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Lokale gastronomiczne 151 m² w Bashkia Vlore, Albania
Lokale gastronomiczne 151 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 151 m²
Bar Cafe znajduje się w samym sercu Vlora, na bulwarze miasta. Bar jest popularny wśród młod…
$261,827
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Lokale gastronomiczne 182 m² w Bashkia Vlore, Albania
Lokale gastronomiczne 182 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 182 m²
Na sprzedaż! Restauracja na Lungomare! Restauracja znajduje się na pierwszej linii brzegowej…
$1,72M
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Lokale gastronomiczne 93 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 93 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 93 m²
Liczba kondygnacji 10
The Lounge - Bar environment is for sale, on the 0th floor by the main Shyqyri Brari road. T…
$430,942
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Agencja
Investment Realty Group
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Lokale gastronomiczne 144 m² w Golem, Albania
Lokale gastronomiczne 144 m²
Golem, Albania
Powierzchnia 144 m²
Mamy bar restauracji na sprzedaż w okolicy Mali Robit, Golemi.Informacje o środowisku:• Powi…
$411,199
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Agencja
Future Home Invest
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Lokale gastronomiczne 200 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 10
Na sprzedaż jest funkcjonalna firma bar- bilard, o dobrze ugruntowanej reputacji i ustalonej…
$46,588
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Agencja
Investment Realty Group
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Lokale gastronomiczne 56 m² w Bashkia Durres, Albania
Lokale gastronomiczne 56 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 2
Pomieszczenia biznesowe, przeznaczone do kawiarni barowej, ale nadające się do przekształcen…
$107,880
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Lokale gastronomiczne 100 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 100 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 5
We have Bar-Cafe business premises for sale located near the new market • Surface area: 100…
$698,825
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Agencja
Investment Realty Group
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Lokale gastronomiczne 240 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 240 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 9
Środowisko handlowe + Parking w Ali Demi
$223,624
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Agencja
Investment Realty Group
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Lokale gastronomiczne 139 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 139 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 139 m²
Liczba kondygnacji 12
The restaurant is located in a strategic area of Tirana and enjoys a well-established name i…
$314,471
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Agencja
Investment Realty Group
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Lokale gastronomiczne 82 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 82 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 82 m²
♪55, 000💶Strategiczne i bardzo dostępne położenie, w pobliżu głównej drogi i różnych instytu…
$62,911
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Agencja
Investment Realty Group
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Lokale gastronomiczne 130 m² w Bashkia Vlore, Albania
Lokale gastronomiczne 130 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 130 m²
Jednostka handlowa 130 m ² znajduje się na parterze nowo ukończonego budynku przy ulicy Tran…
$457,608
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Lokale gastronomiczne 195 m² w Tirana Municipality, Albania
Lokale gastronomiczne 195 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 195 m²
Bar Lounge for Sale – Fresk, Tirana Excellent investment opportunity in a developing area! …
$582,354
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Agencja
Investment Realty Group
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Lokale gastronomiczne 240 m² w Bashkia Vlore, Albania
Lokale gastronomiczne 240 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 240 m²
OPPORTUNITY! Service unit for sale located in one of the most requested areas of Vlora. It …
$484,320
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Luksusowa restauracja na sprzedaż we Wlorze w Albanii w Bashkia Vlore, Albania
Luksusowa restauracja na sprzedaż we Wlorze w Albanii
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 588 m²
Restauracja na sprzedaż w Vlore, Albańska Riwiera. „Pospiesz się, nie przegap okazji i zosta…
$1,75M
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Lokale gastronomiczne 288 m² w Golem, Albania
Lokale gastronomiczne 288 m²
Golem, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 288 m²
Piętro 1
Restauracja znajduje się na parterze kompleksu położonego w Golemie, w pobliżu morza i w śro…
$541,460
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!! w Bashkia Durres, Albania
Commercial premises for sale in the Durres Train Station Garden!!
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż w ogrodzie dworca kolejowego w Durres o powierzchni 140 m ².Bar znajduje się w j…
$623,213
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Agencja
Century 21 Eon
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Typy nieruchomości w Albania.

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