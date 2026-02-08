  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Obwód Szkodra
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Obwód Szkodra, Albania

Shkoder Municipality
1
Szkodra
1
Zespół mieszkaniowy GATE OF SHKODRA
Zespół mieszkaniowy GATE OF SHKODRA
Shkoder Municipality, Albania
od
$118,046
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 11
Brama Shkodra to nowoczesny rozwój mieszkaniowy strategicznie położony przy wejściu do Shkodry, jednego z najważniejszych centrów kultury i gospodarki Albanii. Projekt zaprojektowany w celu spełnienia międzynarodowych standardów życia oferuje atrakcyjne połączenie nowoczesnych mieszkań, dost…
Agencja
Investment Realty Group
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
