Kompleks mieszkalny West Residence

Polski (Polish version)
West Residence — nowa inwestycja mieszkaniowa w centrum Durrësu
West Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w budowie, zlokalizowany w dzielnicy Spitali, zaledwie kilka minut od morza. Cały proces budowy trwa tylko 3 lata, co czyni projekt wyjątkowo atrakcyjnym dla mieszkańców i inwestorów.
O deweloperze
Za inwestycję odpowiada Desla Sh.P.K. — solidny i sprawdzony deweloper z wieloma ukończonymi projektami w Durrësie.
Firma jest ceniona za jakość wykonania i terminowość.
Przejrzystość prawna
Projekt posiada wszystkie wymagane pozwolenia na budowę.
Jest oficjalnie zarejestrowany w albańskim katastrze nieruchomości (Kadastra).
Po zakończeniu budowy nabywca otrzymuje natychmiastowy akt własności.
Umowa podpisywana jest u notariusza, co zapewnia pełne bezpieczeństwo prawne.
Dostępna jest rezerwacja online oraz pełna obsługa zdalna dla klientów zagranicznych.
Lokalizacja i infrastruktura
Dzielnica Spitali oferuje rozwiniętą infrastrukturę:
sklepy, apteki, szkoły, kawiarnie;
szybki dostęp do centrum i promenady;
bardzo dobre połączenia komunikacyjne;
obszar o wysokim potencjale wzrostu wartości.
Zalety projektu
nowoczesna architektura;
funkcjonalne układy mieszkań i dużo naturalnego światła;
nowoczesne windy;
parking podziemny i naziemny;
zagospodarowane tereny wspólne;
wysoka jakość materiałów;
doświadczony, rzetelny deweloper.
Inwestycja idealna do zamieszkania, wynajmu, inwestycji oraz dla osób ubiegających się o pobyt w Albanii.
Plan płatności
15% — przy podpisaniu umowy
15% — po 6 miesiącach
15% — po 12 miesiącach
15% — po 18 miesiącach
15% — po 24 miesiącach
15% — po 30 miesiącach
10% — przy otrzymaniu aktu własności
Dlaczego warto wybrać West Residence
zaufany deweloper Desla ShPK
szybki czas realizacji: 3 lata
doskonała lokalizacja i pełna infrastruktura
pełna przejrzystość prawna i rejestracja w katastrze
umowa notarialna dająca bezpieczeństwo kupującemu
możliwość rezerwacji online
wysoki potencjał wynajmu i wzrostu wartości