Kompleks mieszkalny West Residence

Polski (Polish version)

West Residence — nowa inwestycja mieszkaniowa w centrum Durrësu

West Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w budowie, zlokalizowany w dzielnicy Spitali, zaledwie kilka minut od morza. Cały proces budowy trwa tylko 3 lata, co czyni projekt wyjątkowo atrakcyjnym dla mieszkańców i inwestorów.

O deweloperze

Za inwestycję odpowiada Desla Sh.P.K. — solidny i sprawdzony deweloper z wieloma ukończonymi projektami w Durrësie.

Firma jest ceniona za jakość wykonania i terminowość.

Przejrzystość prawna

Projekt posiada wszystkie wymagane pozwolenia na budowę .

Jest oficjalnie zarejestrowany w albańskim katastrze nieruchomości (Kadastra) .

Po zakończeniu budowy nabywca otrzymuje natychmiastowy akt własności .

Umowa podpisywana jest u notariusza , co zapewnia pełne bezpieczeństwo prawne.

Dostępna jest rezerwacja online oraz pełna obsługa zdalna dla klientów zagranicznych.

Lokalizacja i infrastruktura

Dzielnica Spitali oferuje rozwiniętą infrastrukturę:

sklepy, apteki, szkoły, kawiarnie;

szybki dostęp do centrum i promenady;

bardzo dobre połączenia komunikacyjne;

obszar o wysokim potencjale wzrostu wartości.

Zalety projektu

nowoczesna architektura;

funkcjonalne układy mieszkań i dużo naturalnego światła;

nowoczesne windy;

parking podziemny i naziemny;

zagospodarowane tereny wspólne;

wysoka jakość materiałów;

doświadczony, rzetelny deweloper.

Inwestycja idealna do zamieszkania, wynajmu, inwestycji oraz dla osób ubiegających się o pobyt w Albanii.

Plan płatności

15% — przy podpisaniu umowy

15% — po 6 miesiącach

15% — po 12 miesiącach

15% — po 18 miesiącach

15% — po 24 miesiącach

15% — po 30 miesiącach

10% — przy otrzymaniu aktu własności

Dlaczego warto wybrać West Residence