  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Durres
  4. Kompleks mieszkalny West Residence

Kompleks mieszkalny West Residence

Bashkia Durres, Albania
od
$106,033
od
$1,748/m²
;
43
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33004
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Northern Albania
  • Okolica
    Obwód Durrës
  • Miasto
    Bashkia Durres

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Wycieczka online

O kompleksie

Polski (Polish version)

West Residence — nowa inwestycja mieszkaniowa w centrum Durrësu

West Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy w budowie, zlokalizowany w dzielnicy Spitali, zaledwie kilka minut od morza. Cały proces budowy trwa tylko 3 lata, co czyni projekt wyjątkowo atrakcyjnym dla mieszkańców i inwestorów.

O deweloperze

Za inwestycję odpowiada Desla Sh.P.K. — solidny i sprawdzony deweloper z wieloma ukończonymi projektami w Durrësie.
Firma jest ceniona za jakość wykonania i terminowość.

Przejrzystość prawna

  • Projekt posiada wszystkie wymagane pozwolenia na budowę.

  • Jest oficjalnie zarejestrowany w albańskim katastrze nieruchomości (Kadastra).

  • Po zakończeniu budowy nabywca otrzymuje natychmiastowy akt własności.

  • Umowa podpisywana jest u notariusza, co zapewnia pełne bezpieczeństwo prawne.

  • Dostępna jest rezerwacja online oraz pełna obsługa zdalna dla klientów zagranicznych.

Lokalizacja i infrastruktura

Dzielnica Spitali oferuje rozwiniętą infrastrukturę:

  • sklepy, apteki, szkoły, kawiarnie;

  • szybki dostęp do centrum i promenady;

  • bardzo dobre połączenia komunikacyjne;

  • obszar o wysokim potencjale wzrostu wartości.

Zalety projektu

  • nowoczesna architektura;

  • funkcjonalne układy mieszkań i dużo naturalnego światła;

  • nowoczesne windy;

  • parking podziemny i naziemny;

  • zagospodarowane tereny wspólne;

  • wysoka jakość materiałów;

  • doświadczony, rzetelny deweloper.

Inwestycja idealna do zamieszkania, wynajmu, inwestycji oraz dla osób ubiegających się o pobyt w Albanii.

Plan płatności

  • 15% — przy podpisaniu umowy

  • 15% — po 6 miesiącach

  • 15% — po 12 miesiącach

  • 15% — po 18 miesiącach

  • 15% — po 24 miesiącach

  • 15% — po 30 miesiącach

  • 10% — przy otrzymaniu aktu własności

Dlaczego warto wybrać West Residence

  • zaufany deweloper Desla ShPK

  • szybki czas realizacji: 3 lata

  • doskonała lokalizacja i pełna infrastruktura

  • pełna przejrzystość prawna i rejestracja w katastrze

  • umowa notarialna dająca bezpieczeństwo kupującemu

  • możliwość rezerwacji online

  • wysoki potencjał wynajmu i wzrostu wartości

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 60.6 – 105.9
Cena za m², USD 1,677 – 1,749
Cena mieszkania, USD 105,916 – 185,078
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 97.2 – 111.0
Cena za m², USD 1,749 – 1,757
Cena mieszkania, USD 169,892 – 194,853
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 134.6
Cena za m², USD 1,749
Cena mieszkania, USD 235,126

Lokalizacja na mapie

Bashkia Durres, Albania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Rezydencja Liburna
Golem, Albania
od
$1,231
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Bashkia Vlore, Albania
od
$183,209
Zespół mieszkaniowy Orange privè residence
Kryevidh, Albania
od
$310,529
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$2,259
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny West Residence
Bashkia Durres, Albania
od
$106,033
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
TOP TOP
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Pokaż wszystko Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
od
$203,645
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 44–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Apartament na sprzedaż w SQUARE VILLAGE o łącznej powierzchni 152,72 m2Powierzchnia werandy 54,56 m2Położony na plaży Drymades, Drymades Village Holiday Resort składa się z serii dziedzińców terraced oprawionych przez architekturę, która wpleca projekt w spójną wieś czuć.Po topografii o różn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0 – 128.0
180,866 – 461,515
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
314,550
Bliźniak
91.0
373,266
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 2 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 107,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i roz…
Agencja
DES Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Apartamentowiec Apartment with veranda in Lungomare Vlore
Bashkia Vlore, Albania
od
$183,209
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Irea Property jest bardzo zadowolony, aby zaoferować ten piękny apartament z veeanda znajduje się zaledwie kilka metrów od plaży w najlepszym obszarze miasta.Apartnent znajduje się na 4 piętrze nowej rezydencji w obszarze, który oferuje doskonałe udogodnienia na miejscu dla rodziny, od obiek…
Agencja
Irea Property
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Albania
Zakup nie może czekać: dlaczego warto wejść na albański rynek nieruchomości już teraz — ekspert
24.10.2025
Zakup nie może czekać: dlaczego warto wejść na albański rynek nieruchomości już teraz — ekspert
Od 900 euro za m2 i droga do uzyskania pozwolenia na pobyt. Jak kupić mieszkanie w Albanii
09.06.2025
Od 900 euro za m2 i droga do uzyskania pozwolenia na pobyt. Jak kupić mieszkanie w Albanii
«Mieszkanie, które rok temu kosztowało 90 tysięcy euro, teraz jest warte około 130 tysięcy euro.» Realtor o rynku nieruchomości w Albanii
10.05.2023
«Mieszkanie, które rok temu kosztowało 90 tysięcy euro, teraz jest warte około 130 tysięcy euro.» Realtor o rynku nieruchomości w Albanii
Wyświetlić wszystkie publikacje