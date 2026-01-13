Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy Sale konferencyjne w Albania

Tirana
3
Central Albania
4
Tirana Municipality
4
4 obiekty total found
Sala konferencyjna 65 m² w Tirana Municipality, Albania
Sala konferencyjna 65 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Premises on Myslym Shyri Street for rent! For more information, contact us!
$1,750
za miesiąc
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sala konferencyjna 100 m² w Kashar, Albania
Sala konferencyjna 100 m²
Kashar, Albania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 100 m²
Piętro 1/2
Space for Rent on the secondary road of the Tirana-Durres Highway, opposite QTU. The space i…
$2,099
za miesiąc
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Sala konferencyjna 2 054 m² w Tirana Municipality, Albania
Sala konferencyjna 2 054 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 21
Sypialnie 21
Liczba łazienek 25
Powierzchnia 2 054 m²
Liczba kondygnacji 5
Wielofunkcyjny apartament do wynajęcia na dawnej ostatniej stacji New Tirana.Budynek ma łącz…
$18,662
za miesiąc
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Zostaw prośbę
