Pomieszczenia produkcyjne na sprzedaż w Albania

Zakład produkcyjny 675 m² w Kashar, Albania
Zakład produkcyjny 675 m²
Kashar, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 675 m²
Magazyn na sprzedaż w Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, ambitny projekt po r…
$973,915
Zakład produkcyjny 71 m² w Tirana Municipality, Albania
Zakład produkcyjny 71 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 71 m²
Wzmocnienie wejścia w New Bazaar Możliwe inwestycje w jednym z atrakcyjnych obszarów kapitał…
$169,123
Zakład produkcyjny 576 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 576 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 576 m²
Piętro 2/2
Obiekt położony jest na autostradzie Tirana-Durres między wiaduktem Flalake i Royal Gas. Pow…
$1,77M
Zakład produkcyjny 260 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 260 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 260 m²
Magazyny znajdują się na Aleksander Goga ulicy w Spitalle - Porto-Romano osi. Obiekt obejmuj…
$223,697
Zakład produkcyjny 3 232 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 3 232 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 3 232 m²
Liczba kondygnacji 4
Budynek i ziemia na sprzedaż w Xhafzotaj, Shijak - Durrës Road, w pobliżu Brunes. Obiekt ma …
$2,47M
Zakład produkcyjny 850 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 850 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 850 m²
Obiekt znajduje się przy drodze w Ish- Kenete, Durres. Posiada 303 m2 konstrukcji zgodnie z …
$389,371
Zakład produkcyjny 1 750 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 1 750 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 750 m²
Liczba kondygnacji 2
Kapanoni znajduje się w obszarze Shkozet, bardzo blisko drogi głównej, do drogi kontroli poj…
$2,60M
Zakład produkcyjny 675 m² w Kashar, Albania
Zakład produkcyjny 675 m²
Kashar, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 675 m²
Warehouse for sale in Tirana Industrial Park 2! Tirana Industrial Park, an ambitious projec…
$972,532
Zakład produkcyjny 1 375 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 1 375 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 375 m²
Magazyn znajduje się w obszarze przemysłowym w Porto Romano Durres. Ma powierzchnię magazyno…
$1,14M
Zakład produkcyjny 3 230 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 3 230 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 3 230 m²
Budynek i ziemia na sprzedaż w Xhafzotaj, Shijak Street - Durrës, naprzeciwko AG Motors. Ta …
$884,934
Zakład produkcyjny 254 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 254 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 254 m²
Piętro -1/8
Na sprzedaż 254m ² piwnica w Durres Plepa, obwodnica za Kastrati lub za Hotel Continental. P…
$134,864
Zakład produkcyjny 125 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 125 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 125 m²
Nieruchomość znajduje się w obszarze Spitalles. Ma budynek o powierzchni 125m2 i ziemię o po…
$105,922
Zakład produkcyjny 71 m² w Tirana Municipality, Albania
Zakład produkcyjny 71 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 71 m²
Shitet truall +ndertese tek Pazari i Ri Mundesi Investimi ne nje nga zonat me atraktive te …
$168,883
Zakład produkcyjny 306 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 306 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 306 m²
Liczba kondygnacji 1
Budynek znajduje się na drugiej linii od głównej drogi w pobliżu 4 ulic Shijak. Ma powierzch…
$401,170
Zakład produkcyjny 700 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 700 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 700 m²
Magazyn znajduje się przy głównej drodze w Xhafzotaj. Ta nieruchomość ma 1550 m ² ziemi i 70…
$707,947
Zakład produkcyjny 770 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 770 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 770 m²
Liczba kondygnacji 3
Kapanoni znajduje się w okolicy Shkozet, bardzo blisko autostrady i obwodnicy. Posiada 770m2…
$1,12M
Zakład produkcyjny 185 m² w Bashkia Durres, Albania
Zakład produkcyjny 185 m²
Bashkia Durres, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 185 m²
Magazyn znajduje się w ISH Kenete, Durres, bardzo blisko głównej drogi. Obiekt ma powierzchn…
$259,581
