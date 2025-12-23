  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Kavaje
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bashkia Kavaje, Albania

Tirana
2
Orikum
3
Wlora
6
Himare
2
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Rezydencja Tiktaalik
Golem, Albania
od
$86,638
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 50–240 m²
62 obiekty nieruchomości 62
Kompleks mieszkaniowy klasy biznes zaledwie 150 m od morza Tiktaalik Residence to nowoczesna inwestycja w prestiżowej strefie Qerret. Zaprojektowana przez włoskiego architekta, budowana przez firmę ERGI. 📍 Lokalizacja Qerret — Durrës, Albania 150 metrów od plaży …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
49.8 – 80.7
87,916 – 142,466
Mieszkanie 2 pokoi
106.8 – 239.6
181,839 – 327,741
Kawalerka
57.3
87,668
Agencja
Century 21 Eon
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Pokaż wszystko Rezydencja Palm Paradise Residence
Rezydencja Palm Paradise Residence
Golem, Albania
od
$1,396
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 59–74 m²
10 obiekty nieruchomości 10
A multifunctional residence with 18 years of habitation, 2 hotels, and 1 swimming pool just 450 meters from the Adriatic Sea makes this project highly sought after for investment. It has various types, including studios, 1+1, 2+1, 3+1 apartments, as well as villas.
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0 – 68.0
98,567 – 114,161
Mieszkanie 2 pokoi
74.0
134,733
Bliźniak
59.0
99,008
Agencja
Investment Realty Group
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Pokaż wszystko Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albania
od
$84,358
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 54–137 m²
44 obiekty nieruchomości 44
WERSJA POLSKA — Dragoti Residence Dragoti Residence to nowoczesny, prestiżowy kompleks mieszkaniowy położony w samym centrum Golem, zaledwie 400 metrów od morza. 🌿 Architektura 7 kondygnacji mieszkalnych + 2 poziomy garażu podziemnego Panoramiczne okna, duże balkony …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
54.1 – 70.6
82,772 – 108,017
Mieszkanie 2 pokoi
89.2 – 137.3
136,475 – 210,068
Mieszkanie 3 pokoi
113.2
173,195
Agencja
Century 21 Eon
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Pokaż wszystko Rezydencja Palm Paradise
Rezydencja Palm Paradise
Golem, Albania
od
$1,231
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47–85 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Witamy w Palm Paradise, wyjątkowym kompleksie mieszkalnym zaprojektowanym dla nowoczesnego życia. Nasza społeczność, położona w spokojnym otoczeniu, oferuje idealne połączenie luksusu, komfortu i wygody. Przestronne życie: Nasze apartamenty mają otwarte układy z dużymi oknami, co zapewnia d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.5 – 71.8
70,615 – 117,692
Mieszkanie 2 pokoi
76.5 – 84.8
117,044 – 119,763
Agencja
Optimum Property
Agencja
Optimum Property
Języki komunikacji
English, Español
Agencja
Optimum Property
Języki komunikacji
English, Español
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Rezydencja Liburna
Golem, Albania
od
$1,231
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Agencja
Optimum Property
Agencja
Optimum Property
Języki komunikacji
English, Español
Agencja
Optimum Property
Języki komunikacji
English, Español
