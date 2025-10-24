  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Vlore
  4. Kompleks mieszkalny Pran diellit

Kompleks mieszkalny Pran diellit

Orikum, Albania
Cena na żądanie
;
8
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33180
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Southern Albania
  • Okolica
    Obwód Wlora
  • Miasto
    Bashkia Vlore
  • Miasteczko
    Orikum

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Pran diellit

Lokalizacja na mapie

Orikum, Albania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Tirana centr
Tirana Municipality, Albania
od
$292,787
Zespół mieszkaniowy West Residence
Bashkia Durres, Albania
od
$106,033
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$218,471
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
od
$393,907
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Pran diellit
Orikum, Albania
Cena na żądanie
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Pokaż wszystko Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
od
$203,645
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 44–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Apartament na sprzedaż w SQUARE VILLAGE o łącznej powierzchni 152,72 m2Powierzchnia werandy 54,56 m2Położony na plaży Drymades, Drymades Village Holiday Resort składa się z serii dziedzińców terraced oprawionych przez architekturę, która wpleca projekt w spójną wieś czuć.Po topografii o różn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0 – 128.0
180,145 – 459,674
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
313,295
Bliźniak
91.0
371,777
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Pokaż wszystko Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albania
od
$186,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Apartamentowiec Tirana centr
Tirana Municipality, Albania
od
$292,787
Liczba kondygnacji 38
Agencja
Lux-Albania Home
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Albania
Zakup nie może czekać: dlaczego warto wejść na albański rynek nieruchomości już teraz — ekspert
24.10.2025
Zakup nie może czekać: dlaczego warto wejść na albański rynek nieruchomości już teraz — ekspert
Od 900 euro za m2 i droga do uzyskania pozwolenia na pobyt. Jak kupić mieszkanie w Albanii
09.06.2025
Od 900 euro za m2 i droga do uzyskania pozwolenia na pobyt. Jak kupić mieszkanie w Albanii
«Mieszkanie, które rok temu kosztowało 90 tysięcy euro, teraz jest warte około 130 tysięcy euro.» Realtor o rynku nieruchomości w Albanii
10.05.2023
«Mieszkanie, które rok temu kosztowało 90 tysięcy euro, teraz jest warte około 130 tysięcy euro.» Realtor o rynku nieruchomości w Albanii
Wyświetlić wszystkie publikacje