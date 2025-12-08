  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Himare
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Himare, Albania

Tirana
1
Orikum
3
Wlora
6
Obwód Wlora
11
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
TOP TOP
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Pokaż wszystko Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Apartamentowiec SQUARE VILLAGE
Palase, Albania
od
$203,645
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 44–128 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Apartament na sprzedaż w SQUARE VILLAGE o łącznej powierzchni 152,72 m2Powierzchnia werandy 54,56 m2Położony na plaży Drymades, Drymades Village Holiday Resort składa się z serii dziedzińców terraced oprawionych przez architekturę, która wpleca projekt w spójną wieś czuć.Po topografii o różn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.0 – 128.0
180,886 – 461,564
Mieszkanie 2 pokoi
90.0
314,584
Bliźniak
91.0
373,306
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
od
$393,907
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 128 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
128.0
660,936
Agencja
Investment Realty Group
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się