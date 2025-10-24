  1. Realting.com
Rezydencja Tiktaalik

Golem, Albania
od
$77,230
od
$1,508/m²
;
5
ID: 32979
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Central Albania
  • Okolica
    Obwód Tirana
  • Miasto
    Bashkia Kavaje
  • Wioska
    Golem

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    13

O kompleksie

Kompleks mieszkaniowy klasy biznes zaledwie 150 m od morza

Tiktaalik Residence to nowoczesna inwestycja w prestiżowej strefie Qerret. Zaprojektowana przez włoskiego architekta, budowana przez firmę ERGI.

📍 Lokalizacja

  • Qerret — Durrës, Albania

  • 150 metrów od plaży

  • W pobliżu hotele, kawiarnie, promenada

🏗 Informacje o inwestycji

  • 13 pięter

  • 1 budynek mieszkalny

  • Teren zamknięty z ochroną

  • 2 poziomy parkingu podziemnego

  • Nowoczesna architektura inspirowana naturą

🛋 Układy mieszkań

  • Kawalerki od 50 m²

  • 1+1 od 68 m²

  • 2+1 od 75 m²

Status: fundamenty
Oddanie: koniec 2028

🔧 Wykończenie

  • Płytki na podłodze i balkonie

  • Wyposażona łazienka

  • WC, umywalka, bidet, boiler

  • Drzwi wewnętrzne

  • Drzwi antywłamaniowe

  • Podwójne szyby

  • Przygotowana klimatyzacja

💶 Ceny i raty

  • od 1300 €/m²

  • widok na morze od 1500 €/m²

  • raty do 3 lat

  • wpłata początkowa 30%

Dla kogo?

✔ drugi dom nad morzem
✔ wynajem sezonowy
✔ obcokrajowcy
✔ inwestycje

⭐ Zalety Tiktaalik

  • 150m od morza

  • Włoski projekt

  • Parking i ochrona

  • Wysoka jakość

Możliwe prezentacje online i na miejscu.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 49.8
Cena za m², USD 1,740
Cena mieszkania, USD 86,675

Lokalizacja na mapie

Golem, Albania
Jedzenie i picie
Rekreacja

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Rezydencja Tiktaalik
Golem, Albania
od
$77,230
