Rezydencja Tiktaalik

Kompleks mieszkaniowy klasy biznes zaledwie 150 m od morza
Tiktaalik Residence to nowoczesna inwestycja w prestiżowej strefie Qerret. Zaprojektowana przez włoskiego architekta, budowana przez firmę ERGI.
📍 Lokalizacja
Qerret — Durrës, Albania
150 metrów od plaży
W pobliżu hotele, kawiarnie, promenada
🏗 Informacje o inwestycji
13 pięter
1 budynek mieszkalny
Teren zamknięty z ochroną
2 poziomy parkingu podziemnego
Nowoczesna architektura inspirowana naturą
🛋 Układy mieszkań
Kawalerki od 50 m²
1+1 od 68 m²
2+1 od 75 m²
Status: fundamenty
Oddanie: koniec 2028
🔧 Wykończenie
Płytki na podłodze i balkonie
Wyposażona łazienka
WC, umywalka, bidet, boiler
Drzwi wewnętrzne
Drzwi antywłamaniowe
Podwójne szyby
Przygotowana klimatyzacja
💶 Ceny i raty
od 1300 €/m²
widok na morze od 1500 €/m²
raty do 3 lat
wpłata początkowa 30%
Dla kogo?
✔ drugi dom nad morzem
✔ wynajem sezonowy
✔ obcokrajowcy
✔ inwestycje
⭐ Zalety Tiktaalik
150m od morza
Włoski projekt
Parking i ochrona
Wysoka jakość
Możliwe prezentacje online i na miejscu.