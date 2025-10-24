Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE

WERSJA POLSKA — Dragoti Residence
Dragoti Residence to nowoczesny, prestiżowy kompleks mieszkaniowy położony w samym centrum Golem, zaledwie 400 metrów od morza.
🌿 Architektura
7 kondygnacji mieszkalnych + 2 poziomy garażu podziemnego
Panoramiczne okna, duże balkony
Fasada z elementami zieleni
Strefy komercyjne na dwóch pierwszych piętrach
Zagospodarowany teren z fontannami
🏊 Udogodnienia
Prywatny basen na drugim piętrze
Strefa relaksu
Zielone tarasy
Recepcja / administracja
Monitoring
Generator
Prywatny zbiornik wodny
🏨 Potencjał aparthotelowy
Jeden z poziomów umożliwia prowadzenie krótkoterminowego wynajmu — idealne rozwiązanie dla inwestorów.
🏢 Strefa komercyjna
Restauracja
Bar
Usługi dodatkowe
🧱 Specyfikacja techniczna
Konstrukcja żelbetowa + bloczki
Wysokość sufitów: 3 m
Podwójne przeszklenia
Garaż podziemny (20 000 € za miejsce)
🏡 Typy mieszkań
Studia
1+1
2+1
Metraże: 55,7 – 137,3 m²
🛠 Standard wykończenia
Płytki na podłodze
Instalacje elektryczne i hydrauliczne
Przygotowanie pod klimatyzację
Drzwi pancerne
Kompletnie wyposażona łazienka
📍 Lokalizacja
✔ 400 m od plaży
✔ Sklepy, restauracje, apteki
✔ W pobliżu szkoła i urząd gminy
💶 Cena i płatność
Od 1300 €/m²
Rezerwacja: 1000 €
Plan płatności:
30% przy podpisaniu umowy
30% po 6 miesiącach
30% po kolejnych 6 miesiącach
10% przy odbiorze kluczy
🗓 Termin zakończenia
Grudzień 2027