Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE

Golem, Albania
od
$84,358
od
$1,515/m²
;
13
ID: 33033
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Central Albania
  • Okolica
    Obwód Tirana
  • Miasto
    Bashkia Kavaje
  • Wioska
    Golem

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online

O kompleksie

WERSJA POLSKA — Dragoti Residence

Dragoti Residence to nowoczesny, prestiżowy kompleks mieszkaniowy położony w samym centrum Golem, zaledwie 400 metrów od morza.

🌿 Architektura

  • 7 kondygnacji mieszkalnych + 2 poziomy garażu podziemnego

  • Panoramiczne okna, duże balkony

  • Fasada z elementami zieleni

  • Strefy komercyjne na dwóch pierwszych piętrach

  • Zagospodarowany teren z fontannami

🏊 Udogodnienia

  • Prywatny basen na drugim piętrze

  • Strefa relaksu

  • Zielone tarasy

  • Recepcja / administracja

  • Monitoring

  • Generator

  • Prywatny zbiornik wodny

🏨 Potencjał aparthotelowy

Jeden z poziomów umożliwia prowadzenie krótkoterminowego wynajmu — idealne rozwiązanie dla inwestorów.

🏢 Strefa komercyjna

  • Restauracja

  • Bar

  • Usługi dodatkowe

🧱 Specyfikacja techniczna

  • Konstrukcja żelbetowa + bloczki

  • Wysokość sufitów: 3 m

  • Podwójne przeszklenia

  • Garaż podziemny (20 000 € za miejsce)

🏡 Typy mieszkań

  • Studia

  • 1+1

  • 2+1
    Metraże: 55,7 – 137,3 m²

🛠 Standard wykończenia

  • Płytki na podłodze

  • Instalacje elektryczne i hydrauliczne

  • Przygotowanie pod klimatyzację

  • Drzwi pancerne

  • Kompletnie wyposażona łazienka

📍 Lokalizacja

✔ 400 m od plaży
✔ Sklepy, restauracje, apteki
✔ W pobliżu szkoła i urząd gminy

💶 Cena i płatność

Od 1300 €/m²
Rezerwacja: 1000 €

Plan płatności:

  • 30% przy podpisaniu umowy

  • 30% po 6 miesiącach

  • 30% po kolejnych 6 miesiącach

  • 10% przy odbiorze kluczy

🗓 Termin zakończenia

Grudzień 2027

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 67.6 – 69.7
Cena za m², USD 1,515
Cena mieszkania, USD 102,380 – 105,561
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 89.2 – 96.9
Cena za m², USD 1,515
Cena mieszkania, USD 135,093 – 146,755

Lokalizacja na mapie

Golem, Albania
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Rezydencja DRAGOTI RESIDENCE
Golem, Albania
od
$84,358
