Mieszkanie w nowym budynku Hestia

Hestia Residence — Golem, Durrës

📍 Odległość od morza — około 400 metrów

Hestia Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy realizowany przez wiarygodnego dewelopera, położony w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Golem.

Wszystkie pozwolenia budowlane zostały uzyskane, a podatki opłacone. Pozwolenie na budowę jest ważne do lutego 2028 roku.

Planowany okres budowy wynosi 2 lata.

Ceny:

Parter — apartamenty typu duplex (wielopoziomowe): 950 €/m²

Piętra 1–3 — 1050 €/m²

Piętro 4 — apartamenty typu duplex: 1200 €/m²

Przykłady mieszkań:

Studia do 40 m² — 42 000 €, 45 000 €, 47 000 € (cena stała)

1+1 — 66,3 m² → 69 615 €

2+1 — 85,9 m² → 90 195 €

Warunki płatności:

Wpłata początkowa — 40%, następnie płatności ratalne co 6 miesięcy przez okres 2 lat.

Przykłady:

Studio 45 000 € → wpłata początkowa 18 000 €

Mieszkanie 1+1 → wpłata początkowa 27 846 €

Mieszkanie 2+1 → wpłata początkowa 36 078 €

Zakres wykończenia od dewelopera:

Apartamenty przekazywane są w pełni przygotowane do umeblowania (bez mebli), z kompletnym wykończeniem wnętrz oraz wszystkimi instalacjami:

płytki podłogowe ( do wyboru kupującego )

ściany otynkowane i pomalowane

instalacja elektryczna i gniazdka zgodnie z projektem

przyłącza kuchenne

przyłącza pod klimatyzację

w pełni wyposażona łazienka (toaleta, umywalka, prysznic bez kabiny, bojler, płytki na podłodze i ścianach, wentylacja w przypadku braku okna, przyłącza pod pralkę)

drzwi wewnętrzne

wzmocnione drzwi wejściowe

okna z podwójnymi szybami oraz drzwi balkonowe

Na terenie kompleksu znajduje się parking podziemny. Cena miejsca parkingowego wynosi 15 000 €.

Dokumentacja i własność:

Przy podpisaniu umowy rezerwacyjnej z deweloperem układ mieszkania zostaje wpisany do rejestru katastralnego na nazwisko kupującego.

Po zakończeniu budowy wystarczy podpisanie końcowej umowy notarialnej, aby uzyskać certyfikat własności.

Dla kupujących z zagranicy:

Cudzoziemcy bez pozwolenia na pobyt mogą swobodnie nabywać nieruchomości w budowie w Albanii.

Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty — wystarczy paszport oraz numer identyfikacyjny (NID).

Infrastruktura:

Okolica dynamicznie się rozwija. Kawiarnie, supermarkety, apteki, restauracje oraz strefa plażowa znajdują się w zasięgu spaceru.

Centrum Durrës oddalone jest o około 15 minut jazdy samochodem,

a międzynarodowe lotnisko w Tiranie — o około 45 minut.

Po zakończeniu inwestycji w budynku będzie działać administracja, a apartament będzie można wynajmować krótko- lub długoterminowo.