  4. Mieszkanie w nowym budynku Hestia

Mieszkanie w nowym budynku Hestia

Golem, Albania
od
$48,945
;
6
ID: 33090
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Central Albania
  • Okolica
    Obwód Tirana
  • Miasto
    Bashkia Kavaje
  • Wioska
    Golem

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa ekonomiczna
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online

O kompleksie

Hestia Residence — Golem, Durrës
📍 Odległość od morza — około 400 metrów

Hestia Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy realizowany przez wiarygodnego dewelopera, położony w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Golem.
Wszystkie pozwolenia budowlane zostały uzyskane, a podatki opłacone. Pozwolenie na budowę jest ważne do lutego 2028 roku.
Planowany okres budowy wynosi 2 lata.

Ceny:

  • Parter — apartamenty typu duplex (wielopoziomowe): 950 €/m²

  • Piętra 1–31050 €/m²

  • Piętro 4 — apartamenty typu duplex: 1200 €/m²

Przykłady mieszkań:

  • Studia do 40 m² — 42 000 €, 45 000 €, 47 000 € (cena stała)

  • 1+1 — 66,3 m² → 69 615 €

  • 2+1 — 85,9 m² → 90 195 €

Warunki płatności:

Wpłata początkowa — 40%, następnie płatności ratalne co 6 miesięcy przez okres 2 lat.

Przykłady:

  • Studio 45 000 € → wpłata początkowa 18 000 €

  • Mieszkanie 1+1 → wpłata początkowa 27 846 €

  • Mieszkanie 2+1 → wpłata początkowa 36 078 €

Zakres wykończenia od dewelopera:

Apartamenty przekazywane są w pełni przygotowane do umeblowania (bez mebli), z kompletnym wykończeniem wnętrz oraz wszystkimi instalacjami:

  • płytki podłogowe (do wyboru kupującego)

  • ściany otynkowane i pomalowane

  • instalacja elektryczna i gniazdka zgodnie z projektem

  • przyłącza kuchenne

  • przyłącza pod klimatyzację

  • w pełni wyposażona łazienka (toaleta, umywalka, prysznic bez kabiny, bojler, płytki na podłodze i ścianach, wentylacja w przypadku braku okna, przyłącza pod pralkę)

  • drzwi wewnętrzne

  • wzmocnione drzwi wejściowe

  • okna z podwójnymi szybami oraz drzwi balkonowe

Na terenie kompleksu znajduje się parking podziemny. Cena miejsca parkingowego wynosi 15 000 €.

Dokumentacja i własność:

Przy podpisaniu umowy rezerwacyjnej z deweloperem układ mieszkania zostaje wpisany do rejestru katastralnego na nazwisko kupującego.
Po zakończeniu budowy wystarczy podpisanie końcowej umowy notarialnej, aby uzyskać certyfikat własności.

Dla kupujących z zagranicy:

Cudzoziemcy bez pozwolenia na pobyt mogą swobodnie nabywać nieruchomości w budowie w Albanii.
Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty — wystarczy paszport oraz numer identyfikacyjny (NID).

Infrastruktura:

Okolica dynamicznie się rozwija. Kawiarnie, supermarkety, apteki, restauracje oraz strefa plażowa znajdują się w zasięgu spaceru.
Centrum Durrës oddalone jest o około 15 minut jazdy samochodem,
a międzynarodowe lotnisko w Tiranie — o około 45 minut.

Po zakończeniu inwestycji w budynku będzie działać administracja, a apartament będzie można wynajmować krótko- lub długoterminowo.

Lokalizacja na mapie

Golem, Albania
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Państwo przegląda
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
