Mieszkanie w nowym budynku Hestia

Hestia Residence — Golem, Durrës
📍 Odległość od morza — około 400 metrów
Hestia Residence to nowoczesny kompleks mieszkaniowy realizowany przez wiarygodnego dewelopera, położony w jednej z najszybciej rozwijających się dzielnic Golem.
Wszystkie pozwolenia budowlane zostały uzyskane, a podatki opłacone. Pozwolenie na budowę jest ważne do lutego 2028 roku.
Planowany okres budowy wynosi 2 lata.
Ceny:
Parter — apartamenty typu duplex (wielopoziomowe): 950 €/m²
Piętra 1–3 — 1050 €/m²
Piętro 4 — apartamenty typu duplex: 1200 €/m²
Przykłady mieszkań:
Studia do 40 m² — 42 000 €, 45 000 €, 47 000 € (cena stała)
1+1 — 66,3 m² → 69 615 €
2+1 — 85,9 m² → 90 195 €
Warunki płatności:
Wpłata początkowa — 40%, następnie płatności ratalne co 6 miesięcy przez okres 2 lat.
Przykłady:
Studio 45 000 € → wpłata początkowa 18 000 €
Mieszkanie 1+1 → wpłata początkowa 27 846 €
Mieszkanie 2+1 → wpłata początkowa 36 078 €
Zakres wykończenia od dewelopera:
Apartamenty przekazywane są w pełni przygotowane do umeblowania (bez mebli), z kompletnym wykończeniem wnętrz oraz wszystkimi instalacjami:
płytki podłogowe (do wyboru kupującego)
ściany otynkowane i pomalowane
instalacja elektryczna i gniazdka zgodnie z projektem
przyłącza kuchenne
przyłącza pod klimatyzację
w pełni wyposażona łazienka (toaleta, umywalka, prysznic bez kabiny, bojler, płytki na podłodze i ścianach, wentylacja w przypadku braku okna, przyłącza pod pralkę)
drzwi wewnętrzne
wzmocnione drzwi wejściowe
okna z podwójnymi szybami oraz drzwi balkonowe
Na terenie kompleksu znajduje się parking podziemny. Cena miejsca parkingowego wynosi 15 000 €.
Dokumentacja i własność:
Przy podpisaniu umowy rezerwacyjnej z deweloperem układ mieszkania zostaje wpisany do rejestru katastralnego na nazwisko kupującego.
Po zakończeniu budowy wystarczy podpisanie końcowej umowy notarialnej, aby uzyskać certyfikat własności.
Dla kupujących z zagranicy:
Cudzoziemcy bez pozwolenia na pobyt mogą swobodnie nabywać nieruchomości w budowie w Albanii.
Nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty — wystarczy paszport oraz numer identyfikacyjny (NID).
Infrastruktura:
Okolica dynamicznie się rozwija. Kawiarnie, supermarkety, apteki, restauracje oraz strefa plażowa znajdują się w zasięgu spaceru.
Centrum Durrës oddalone jest o około 15 minut jazdy samochodem,
a międzynarodowe lotnisko w Tiranie — o około 45 minut.
Po zakończeniu inwestycji w budynku będzie działać administracja, a apartament będzie można wynajmować krótko- lub długoterminowo.