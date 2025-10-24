  1. Realting.com
  Albania
  Shkodër Municipality
  Kompleks mieszkalny GATE OF SHKODRA

Shkoder Municipality, Albania
$118,046
$1,771/m²
14
ID: 33282
Data aktualizacji: 5.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Northern Albania
  • Okolica
    Obwód Szkodra
  • Miasto
    Shkodër Municipality

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    11

O kompleksie

English English

Brama Shkodra to nowoczesny rozwój mieszkaniowy strategicznie położony przy wejściu do Shkodry, jednego z najważniejszych centrów kultury i gospodarki Albanii. Projekt zaprojektowany w celu spełnienia międzynarodowych standardów życia oferuje atrakcyjne połączenie nowoczesnych mieszkań, dostępności i długoterminowego potencjału inwestycyjnego.

Shkodra jest powszechnie uważana za kulturalną stolicę północnej Albanii, znaną z bogatej historii, europejskiego charakteru i bliskości kluczowych atrakcji przyrodniczych, takich jak jezioro Shkodra, Alpy Albańskie i wybrzeże Adriatyku. Miasto czerpie korzyści ze stabilnej lokalnej gospodarki, silnego popytu na mieszkania oraz rosnącego zainteresowania ze strony międzynarodowych odwiedzających i mieszkańców szukających autentycznych miejsc w stylu życia poza turystyką masową.

Rezydencje w Bramie Shkodra wyposażone są w dobrze zaplanowane układy, hojne obszary mieszkalne i duże okna, zapewniając naturalne światło, komfort i funkcjonalność. Wysokie standardy budowy i starannie zaprojektowane wspólne obszary tworzą bezpieczne i dobrze zorganizowane środowisko życia, odwołując się zarówno do użytkowników końcowych i najemców.

Z perspektywy inwestora, Brama Shkodra stanowi solidną i odporną okazję nieruchomości, wspieraną przez:

  • rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne budynki mieszkalne,

  • ograniczone zaopatrzenie w nowe rozwiązania zbudowane zgodnie ze współczesnymi standardami,

  • konkurencyjne ceny nieruchomości w porównaniu z rynkami nadbrzeżnymi i kapitałowymi,

  • oraz duży potencjał w zakresie długoterminowej oceny kapitału i dochodów z wynajmu.

Doskonała łączność drogowa zapewnia szybki dostęp do centrum miasta Shkodra, regionalnych szlaków transportowych oraz korytarzy transgranicznych z Czarnogórą, co dodatkowo zwiększa wartość strategiczną projektu.

Brama Shkodra oferuje inwestorom międzynarodowym rzadką okazję do wejścia na wschodzący rynek europejski poprzez stabilny, dobrze umiejscowiony majątek mieszkalny w mieście o trwałym znaczeniu kulturalnym i gospodarczym.

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny GATE OF SHKODRA
Shkoder Municipality, Albania
od
$118,046
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Telegram Napisz w Telegram
Realting.com
Udać się
