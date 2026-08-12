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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Albania

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Wlora
3
Central Albania
20
Bashkia Durres
4
Bashkia Kavaje
20
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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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29 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$63,612
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Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$63,612
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$58,927
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Agencja
Century 21 Eon
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DD CO DEDD CO DE
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$54,254
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$56,650
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$63,446
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$52,137
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Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$67,511
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$58,544
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$64,894
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$61,718
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$62,610
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$67,511
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$59,045
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$46,567
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Agencja
Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Dhermi, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Dhermi, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/2
Cena na zgłoszenie
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Lux-Albania Home
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Piętro 4
Duplex for Sale in the Center of Durrës 💶 Price: €330,000 📐 Gross area: 183 m² 📦 Net ar…
$384,301
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Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
$153,971
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Agencja
Lux-Albania Home
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Gryke lume, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Gryke lume, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 1/2
Exclusive sale of a furnished 2+1+2 duplex in the Teles area. The duplex is part of a vil…
$164,642
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Agencja
Century 21 Oksford
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 5
🏖 Kompleks mieszkalny w Golemie - zaledwie 300 m od morza📍 LokalizacjaKompleks znajduje się …
$52,694
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Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1
🏡🏖️ 3 1+1 APARTMENTS FOR SALE IN LUNGOMARE, NEAR HANNOVER, VLORA. 📍 AREA AND LOCATION Th…
$496,408
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DES Real Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
$88,829
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Lux-Albania Home
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Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój w Kashar, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 1 pokój
Kashar, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
DLA SPRZEDAŻY: Dwa nowoczesne apartamenty Loft - Ardenes Area, TiranaPowierzchnia netto: 101…
$145,731
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Century 21 Oksford
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Golem, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Liczba kondygnacji 6
🏖️ Apartament w Vizion Residence — Golem Szukasz mieszkania nad morzem na własny użytek, …
$64,159
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Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1
For Sale: Duplex by the Sea in Shkëmbi i Kavajës area, Durrës — only 20 meters from the beac…
$191,677
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Century 21 Eon
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Dwupiętrowy duplex z bezpośrednim widokiem na morze! Apartament 2 + 1 z nową modernizacją i …
$283,959
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CACTUS | Real Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 7 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 7 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
Piętro 1
🔑🏡 2 APARTY LUKSURY DLA KAMPANII SPRZEDAŻY W TRANSBALKANIKE, VLORA📍 Apartamenty znajdują się…
$708,410
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DES Real Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 7
Apartment 3 +2 +4 bathrooms and Terass in the center of Durresa, the Marie Kaculini area. Th…
$383,208
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CACTUS | Real Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 13 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Apartamenty wielopoziomowe 13 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 13
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 522 m²
Liczba kondygnacji 3
🔑 3-History Building for Sale Near VLORA CITY CENTER - IDEAL INWESTMENT Opportunity.🏘 Budyne…
$584,504
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Agencja
DES Real Estate
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