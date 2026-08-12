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Penthouse na Sprzedaż w Albania

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57 obiektów total found
Penthouse 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 9/9
🏡 DLA SPRZEDAŻY - SPACIOUS PENTHOUSETen przestronny i elegancki penthouse położony jest w je…
$213,880
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REMIX REAL ESTATE
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Penthouse 3 pokoi w Cuke, Albania
Penthouse 3 pokoi
Cuke, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
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Penthouse 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 400 m²
Duży apartament 3 + 1 jest na sprzedaż na obszarze Plazh miasta Durres. Jest to penthouse, k…
$224,275
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CACTUS | Real Estate
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 pokojów w Fan, Albania
Penthouse 5 pokojów
Fan, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 253 m²
Piętro 7/7
Apartament znajduje się na siódmym piętrze mieszkalnym o powierzchni 142,7 m2 i łącznej powi…
$390,716
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Century 21 Oksford
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Penthouse w Lezhe Municipality, Albania
Penthouse
Lezhe Municipality, Albania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 225 m²
Piętro 10/10
APARTAMENT PENTOWY 3 + 1 NA SPRZEDAŻ W SHINGJINUApartament znajduje się na dziesiątym piętrz…
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Century 21 Oksford
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Penthouse 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 9/9
🏡 ZANIECHANIE PENTHOUSU DO SPRZEDAŻY - BYŁY ORGANIZACJA POLICJI, DURRYSTen przestronny i ele…
$213,106
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Penthouse 2 pokoi w Saranda, Albania
Penthouse 2 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 6/6
Rezydencja Urban Verde Dostępnych jest 13 apartamentów, 2-pokojowych i 1-pokojowych! Położ…
$184,242
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Penthouse 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 6
Willa znajduje się w jednym z Elite Residences w Lalzi Bay, oferuje wygodę, całodobową ochro…
$236,093
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Future Home Invest
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Penthouse 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 264 m²
Piętro 6/6
Luksusowy apartament z widokiem na morze na sprzedaż w dzielnicy Old Beach, Vlora, Albańska …
$778,463
VAT
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Albania Property Group
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Penthouse 4 pokoi w Golem, Albania
Penthouse 4 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 213 m²
Piętro 5
Na sprzedaż wspaniały apartament 3 + 1 50 metrów od morza w pięknym obszarze rekreacyjnym z …
$291,040
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CACTUS | Real Estate
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Penthouse 6 pokojów w Saranda, Albania
Penthouse 6 pokojów
Saranda, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro 5/5
Niektórzy ludzie spędzają całe życie na szukaniu miejsca tak cichego, który wciąż leży jedną…
$456,378
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Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 5 pokojów w Saranda, Albania
Penthouse 5 pokojów
Saranda, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 392 m²
Piętro 6/6
Sky Beachfront Penthouse w Sarandzie 124; 20 Podłogi nad poziomem morzaABOVE ALL ELSEStań na…
$867,759
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Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/6
Penthouse z widokiem na morze na sprzedaż we Wlorze w Albanii. Ten wspaniały penthouse z wid…
$299,327
VAT
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Albania Property Group
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Penthouse 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Piętro 12/12
Nieruchomość inwestycyjna – luksusowy penthouse z widokiem na morze na sprzedaż we Wlorze w …
$668,496
VAT
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Albania Property Group
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Penthouse w Saranda, Albania
Penthouse
Saranda, Albania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 6/6
Wyobraź sobie, że schodzisz z ciepłego piasku prosto do swojej prywatnej oazy… w mniej niż m…
$611,472
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Saranda Elite's Realty Group
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Penthouse 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Piętro 4/4
LUKSURY PENTHOUSE FOR SLE with amazing sea view, including garage!Luksusowy penthouse na spr…
$490,151
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Century 21 Marina
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Penthouse 3 pokoi w Orikum, Albania
Penthouse 3 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 270 m²
Piętro 7/7
Penthouse z widokiem na morze na sprzedaż we Wlorze w Albanii. Jeśli szukasz idealnego domu …
$692,288
VAT
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Albania Property Group
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Penthouse 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro 10
2 + 1 Apartament z widokiem na morze na sprzedaż w Vollga, Durrës💰 Cena: 450,000 EUR📍 Lokali…
$535,582
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Century 21 Eon
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Penthouse 5 pokojów w Lezhe Municipality, Albania
Penthouse 5 pokojów
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Piętro 10/10
APARTAMENT PENTOWY 3 + 1 NA SPRZEDAŻ W SHINGJINU Apartament znajduje się na dziesiątym piętr…
$355,814
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Century 21 Oksford
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Penthouse 4 pokoi w Golem, Albania
Penthouse 4 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 213 m²
Piętro 5/5
Na sprzedaż wspaniały penthouse 3+1 50 metrów od morza, w pięknej okolicy rekreacyjnej z gaj…
$269,739
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CACTUS | Real Estate
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Penthouse 4 pokoi w Gjashte, Albania
Penthouse 4 pokoi
Gjashte, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
✅ Cena: 260000 Euro (do uzgodnienia)✅ Rozmieszczenie: Gjergj Araniti Street, Saranda✅ Powier…
$299,992
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NEXT REAL ESTATE
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Penthouse 11 pokojów w Golem, Albania
Penthouse 11 pokojów
Golem, Albania
Pokoje 11
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 694 m²
Piętro 5/6
PENTHOUSE DUPLEX DO SPRZEDAŻY PIERWSZEJ MORSKIEJ Luksusowy Penthouse 5 + 1 + 5 z Verandas, Q…
$1,08M
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Century 21 Oksford
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Penthouse 2 pokoi w Saranda, Albania
Penthouse 2 pokoi
Saranda, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Piętro 6/6
Miejska rezydencja Verde13 Apartament dostępny, 2-pokojowe apartamenty i 1-pokojowe apartame…
$320,687
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Penthouse 4 pokoi w Albania
Penthouse 4 pokoi
Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Piętro 7/7
W jednym z najbardziej prestiżowych i popularnych rezydencji Tirana, w pobliżu parku Sztuczn…
$1,37M
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Investment Realty Group
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Penthouse 3 pokoi w Orikum, Albania
Penthouse 3 pokoi
Orikum, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Przedstawiamy Państwu najnowszy projekt w obszarze Orikum, The Verdant Terraces. Nowoczesny …
$405,668
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Penthouse 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Penthouse 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 6/6
Na sprzedaż znajduje się penthouse z widokiem na morze w samym centrum Plazu tylko 100 sieci…
$319,573
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Penthouse 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Piętro 4/4
Nowy penthouse z widokiem na morze na sprzedaż w Vlora Albania. Vlora ze swoim niezaprzeczal…
$763,651
VAT
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Albania Property Group
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Penthouse 4 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Penthouse 4 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Piętro 4/4
DLA SPRZEDAŻY: 3 + 1 + 2 APARTAMENT Z WIDOKIEM JAKOŚCI - Farka Area, TiranaPołożony w jednym…
$473,048
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Century 21 Oksford
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Penthouse 2 pokoi w Cuke, Albania
Penthouse 2 pokoi
Cuke, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 251 m²
Piętro 5/5
Lokalizacja:Apartament znajduje się na ulicy Butrint, jednym z najbardziej ulubionych obszar…
$583,942
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Penthouse 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Penthouse 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 5/5
Luksusowy penthouse z widokiem na morze na sprzedaż we Wlorze w Albanii – nieruchomość inwes…
$450,361
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Parametry nieruchomości w Albania

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z Basen
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Tanie
Luksusowe
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