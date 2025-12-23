  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Orikum
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Orikum, Albania

Tirana
2
Wlora
6
Himare
2
Obwód Wlora
11
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 74,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i rozw…
Apartamentowiec One Orikum Bay Residences — Harmony Between Sea and Heritage
Orikum, Albania
od
$186,630
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
LOCATION Situated in the heart of Orikum, within cadastral zone no. 3140, Orikum Bay Residences emerges as a new benchmark for coastal living — a perfect blend of Mediterranean charm, architectural tradition, and modern comfort. This area, shaped by transformation after the 1990s, now st…
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 2 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 107,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i roz…
