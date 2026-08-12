Biznes na sprzedaż na sprzedaż w Albania

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Biznes na sprzedaż w Albania

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Tirana
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Wlora
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Central Albania
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Tirana Municipality
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9 obiektów total found
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤 w Bashkia Vlore, Albania
🚤 TOURIST SHIP FOR SALE – VERY GOOD INVESTMENT OPPORTUNITY! 🚤
Bashkia Vlore, Albania
🚤 TURYSTYCZNE STATKI NA SPRZEDAŻ - Bardzo dobre możliwości inwestycyjne! 🚤💰 Cena początkowa:…
$217,087
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Agencja
DES Real Estate
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🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🆕💅🏻 FOR SALE AESTHETIC CENTER ACTIVITY NEAR THE “JANI MINGA” SCHOOL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 1
🆕💅🏻 DLA SPRZEDAŻY AESTETYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI CENTRUM W DOKONYWANIU SZKOŁY JANI MINGA, VLORA💄 …
$9,364
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano
Gotowy biznes 500 m² w Tirana Municipality, Albania
Gotowy biznes 500 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 8
In the heart of one of the most dynamic and frequented areas of Tirana, a unique space is of…
$530,969
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Agencja
Investment Realty Group
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TekceTekce
Gotowy biznes 41 m² w Tirana Municipality, Albania
Gotowy biznes 41 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/5
Miejsce na sprzedaż o powierzchni 41m2 netto.Położony na parterze nowego budynku w pobliżu s…
$145,796
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Agencja
Investment Realty Group
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Business Premises + 3 Apartments 1+1 for Sale — First Line on the Main Road, Plazh Hekurudha, Durrës w Bashkia Durres, Albania
Business Premises + 3 Apartments 1+1 for Sale — First Line on the Main Road, Plazh Hekurudha, Durrës
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 130 m²
💶 Cena: 360000 EUR📐 Powierzchnia certyfikatu: 130 m ²📐 Powierzchnia netto: 114 m ²🛏 Sypialni…
$419,445
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Agencja
Century 21 Eon
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Gotowy biznes 90 m² w Tirana Municipality, Albania
Gotowy biznes 90 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
W pełni wyposażony i operacyjny biznes estetyczny jest oferowany na sprzedaż, znajduje się w…
$34,941
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Agencja
Investment Realty Group
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Gotowy biznes 278 m² w Tirana Municipality, Albania
Gotowy biznes 278 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 278 m²
Piętro 1/5
Nowoczesna przestrzeń, która łączy elegancję, funkcjonalność i wysoką wydajność. Idealny dla…
$611,788
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Agencja
Investment Realty Group
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
🆕💅🏻 BEAUTY CENTER BUSINESS FOR SALE NEAR CONAD SUPERMARKET, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🆕💅🏻 BEAUTY CENTER BUSINESS FOR SALE NEAR CONAD SUPERMARKET, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
🆕💅🏻 BEAUTY CENTRUM PRZEDSIĘBIORSTWA DLA SPRZEDAŻY NADZORU KONAD, VLORA💄 Ten biznes jest idea…
$3,990
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano
☕🥐READY BUSINESS FOR SALE IN BULEVARD, VLORA 📍 Near Industrial School w Bashkia Vlore, Albania
☕🥐READY BUSINESS FOR SALE IN BULEVARD, VLORA 📍 Near Industrial School
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
☕🥐PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DO SPRZEDAŻY W BULEVARD, VLORA📍 Niedaleko szkoły przemysłowej💶 Cena sprz…
$11,689
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Agencja
DES Real Estate
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English, Italiano

Typy nieruchomości w Albania.

nieruchomości komercyjne
restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
dochodowa nieruchomość
magazyny
sklepy
sale konferencyjne
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