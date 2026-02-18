  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Southern Albania
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Southern Albania, Albania

Orikum
4
Wlora
6
Himare
3
Obwód Wlora
13
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Apartamentowiec Santorini Residence 2, Dhërmi, Dhërmi
Dhermi, Albania
od
$279,003
Rok realizacji 2026
Nowoczesny apartament w budowie, położony na pierwszym piętrze prestiżowej rezydencji, idealny do mieszkania lub sezonowej inwestycji wynajmu.🔹 Powierzchnia całkowita: 97 m ²🔹 Podłoga: 1🔹 Status: W trakcie budowy🔹 Uprzywilejowana pozycja w miejscu zamieszkania🔹 Blisko morza i obszarów turyst…
Agencja
Al Imobiliare
Agencja
Al Imobiliare
Języki komunikacji
English
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Zespół mieszkaniowy Pran diellit
Orikum, Albania
Cena na żądanie
Pran diellit
Agencja
Lux-Albania Home
Agencja
Lux-Albania Home
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Apartamentowiec 🌊🏡 FOR SALE PENTHOUSE IN OLD BEACH, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
od
$1,680
Liczba kondygnacji 10
🌊🏡 DLA SPRZEDAŻY PENTHOUSE IN old beach, VLORA💶 Cena: 1500 Euro / m2 (Przyjmuje się również wymianę samochodów)📐 Powierzchnia: 260 m2📍 Rozmieszczenie: Sazani Street, Vlora📜 W procesie hipoteki.❗❗❗ Obszar jest obecnie zorganizowany w 4 apartamenty z 1 + 1 typologii, ale oferuje pełną elastycz…
Agencja
DES Real Estate
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
OneOne
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$2,259
Rok realizacji 2025
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 2000 Euro / m2📐 Powierzchnia: 77,8 m2 / brutto📍 Rozmieszczenie: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Nieruchomość jest w końcowym etapie ukończenia.📃 Cena świadectwa własności: 5000 Euro.⛵ Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do…
Agencja
DES Real Estate
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Apart - hotel Green Terrace Residence
Gjilek, Albania
od
$393,907
Rok realizacji 2028
Powierzchnia 128 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Studio for sale in Dhermi Veranda area 44.6 m2 Green Terrace Residence is the newest project in the Albanian Riviera, with a very favorable location near the coast of Dhermiu and Palasa. This project is a mix between greenery, the amazing view of the coast and the quality of constr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
128.0
671,864
Agencja
Investment Realty Group
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Zespół mieszkaniowy VLORA MARINA
Bashkia Vlore, Albania
od
$354,139
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 13
Powierzchnia 91–237 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Vlora Marina jest ikoną rozwoju nabrzeża redefiniując luksusowe nieruchomości na Riwierze Albańskiej. Położony wzdłuż najbardziej prestiżowego nabrzeża Vlora, projekt ten oferuje rzadką okazję do posiadania nieruchomości w ramach w pełni zintegrowanego celu przystani - gdzie wyrafinowane życ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
91.0 – 165.0
396,770 – 947,511
Mieszkanie 3 pokoi
237.0
1,17M
Agencja
Investment Realty Group
Agencja
Investment Realty Group
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Apartamentowiec 🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$2,259
Rok realizacji 2025
🔑🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W LUNGOMARE, VLORA.💶 Cena: 2000 Euro / m2📐 Powierzchnia: 77,8 m2 / brutto📍 Rozmieszczenie: Reshat Osmani Street, Vlora🏗 Nieruchomość jest w końcowym etapie ukończenia.📃 Cena świadectwa własności: 5000 Euro.⛵ Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do…
Agencja
DES Real Estate
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 1+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 1 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 74,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i rozw…
Agencja
DES Real Estate
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Apartamentowiec 🌞🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN ORIKUM, VLORA
Orikum, Albania
od
$1,456
🌞🏡 2 + 1 APARTAMENT SPRZEDAŻY W ORIKUM, VLORA💶 Cena: 1300 EUR / m2📐 Powierzchnia: 107,4 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Orikum, Vlora🏗 Nieruchomość jest w trakcie budowy💰 Płatność w ratach - zgodnie z umową, począwszy od 40% jako pierwsza rata.📍 Ten apartament znajduje się w Orikum, w cichej i roz…
Agencja
DES Real Estate
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Pokaż wszystko Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 2+1 APARTMENT FOR SALE IN OLD BEACH, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$218,471
🌊🏡 2 + 1 APARTAMENT DO SPRZEDAŻY W STARYM BEACH, VLORA.🌅 Z widokiem na morze.🏷 Cena: 1800 Euro / m2📐 Powierzchnia: 108 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Sazani Street, Vlora.📜 W procesie hipoteki.❗ Główna korzyść: Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do życia lub inwestowania w turyst…
Agencja
DES Real Estate
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Apartamentowiec 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Apartamentowiec 🌊🏡 APARTMENT FOR SALE 2+1 NEAR THE PORT, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
od
$243,724
🌊🏡 APARTAMENT SPRZEDAŻY 2 + 1 W PORCIE, VLORA.🌅 Z widokiem na morze.🏷 Cena: 2600 euro / m2📐 Powierzchnia: 83,66 m2 / brutto📍 Lokalizacja: Irakli Pylli Street, Vlora.🏗 Obecnie w budowie.❗ Główna korzyść: Lokalizacja sprawia, że ten apartament jest idealny do życia lub inwestowania w turystykę…
Agencja
DES Real Estate
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
