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Kawalerki na sprzedaż w Albania

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140 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Liczba kondygnacji 6
🏡 Vizion Residence w Golemie - Twój niezawodny krok w kierunku życia nad morzemBudowa już si…
$71,905
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 6
🏡 Vizion Residence w Golemie - Twój niezawodny krok w kierunku życia nad morzemBudowa już si…
$84,444
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 6
🏡 Vizion Residence w Golemie - Twój niezawodny krok w kierunku życia nad morzemBudowa już si…
$77,218
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/5
Studio na sprzedaż w Mali i Robit, Durres!Na sprzedaż: studio położone zaledwie 30 metrów od…
$87,185
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Century 21 Eon
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Kawalerka w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 56 m²
Piętro 15/25
Studio z widokiem na morze na pierwszej linii w obszarze Shkëmbi i Kavajës!Jasny apartament …
$77,848
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/8
Nowoczesne studio na sprzedaż w Lungomare Vlora, Albania - Nieruchomość inwestycyjna. Zapłać…
$80,913
VAT
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Albania Property Group
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Studio apartament w Golem, DurrësPrzytulny apartament jest oferowany na sprzedaż w nowoczesn…
$63,586
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 4/5
🏖️ DLA SPRZEDAŻY - MODERN STUDIO APARTAMENT 124; TYLKO 50 METRÓW Z MORZA 🌊📍 Durrës Beach, Sh…
$98,269
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 7/9
$86,692
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Agencja
Lux-Albania Home
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 4
✅ Cena: 110,000 Euro✅ Lokalizacja: Druga linia Lungomare, Vlore✅ Powierzchnia całkowita: 44,…
$129,301
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NEXT REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/5
NOWY PROJEKT W MALIN I ROBIT - REZYDENCJA MIDDALNA Wyjątkowa okazja do życia lub inwestowan…
$49,591
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Agencja
Century 21 Oksford
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Studio apartament jest na sprzedaż w dzielnicy Plazh w kompleksie Rotondo. To jest 200 metró…
$87,883
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 4/8
Studio for sale – Paris Municipality, near Mbikalimi and Big Market In one of the most soug…
$99,000
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Investment Realty Group
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 4
Studio apartament jest na sprzedaż w dzielnicy Golem w Hotelu Miami 2, 100 metrów od morza. …
$62,709
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4
🔑🏡 SZKOŁA SPRZEDAŻY W LUNGOMARZE W SZKOLE MORSKIM, VLORA🏷 Cena: 85000 euro / ogółem📍 Lokaliz…
$97,013
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DES Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 2/6
Studio apartament w dzielnicy Golem jest na sprzedaż w budynku w budowie. Apartament ma powi…
$52,045
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
✅ Cena: 150.000 EUR✅ Lokalizacja: Uje i Ftohte, Vlore✅ Powierzchnia apartamentu: 43m2✅ Powie…
$174,102
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NEXT REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 6
Studio apartament jest na sprzedaż w dzielnicy Golem w budynku Colosseum, 200 metrów od morz…
$95,872
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/6
🏖️ STUDIO NA SPRZEDAŻ – SHKEMBI I KAVAJĂ, DURRES Kawalerka oferowana na sprzedaż w bardzo p…
$57,666
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REMIX REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 15/25
Frontline Studio z widokiem na morze na sprzedaż - Shkëmbi i Kavajës, Durrës💶 Cena: 85000 EU…
$99,036
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Century 21 Eon
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 4
Studio apartament w dzielnicy Plazh jest na sprzedaż. Znajduje się na 4 piętrze sześciopiętr…
$78,752
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2
🏡🌊 Studio dla Sale Near Rapit - Zimna woda, VLora.💰 CENA: 75 000 EURO📐 Powierzchnia: 31.25 m…
$88,114
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DES Real Estate
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Przedstawiamy najnowszą rezydencję w mieście Vlora, "Altera Residence", nowoczesny i ambitny…
$109,971
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NEXT REAL ESTATE
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Kawalerka 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Kawalerka 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 6/6
APARTAMENT 05 - 2 + 1📍 Ulica Dritan Hoxha, Tirana🔹 Powierzchnia netto: 100.11 m2🔹 Powierzchn…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 2 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Kawalerka 2 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Nowo umeblowany apartament na sprzedaż w Uji i Ftohtë obszarze, jednym z najbardziej wysubli…
$175,801
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NEXT REAL ESTATE
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 3
Apartament o wewnętrznej powierzchni 24.77 m2 i łącznej powierzchni 29.75 m2 jest zorganizow…
$51,781
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Century 21 Oksford
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Kawalerka 1 pokój w Golem, Albania
Kawalerka 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 5
Studio apartament w dzielnicy Mali I Robit jest na sprzedaż w nowym budynku. Ten luksusowy b…
$97,013
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 4
Duże Studio Apartament w pobliżu plaży w DurrësPrzytulne studio apartament w doskonałej loka…
$85,630
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Kawalerka 1 pokój w Bashkia Durres, Albania
Kawalerka 1 pokój
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/9
Na sprzeda? mieszkanie-studio "C8" w okolicy plaży, kompleks Tochak. Do morza 200m. Położony…
$74,187
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CACTUS | Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Lezhe Municipality, Albania
Kawalerka 1 pokój
Lezhe Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5
Studio apartament z balkonem jest na sprzedaż w Shengjin 20 metrów od plaży. Położony w wyso…
$74,187
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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