Kompleks mieszkalny TURQUOISE MARINA

Bashkia Durres, Albania
od
$208,942
od
$2,597/m²
BTC
2.4853266
ETH
130.2665922
USDT
206 577.9750753
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
9
ID: 33280
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Northern Albania
  • Okolica
    Obwód Durrës
  • Miasto
    Bashkia Durres

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

O kompleksie

Turquoise Marina jest wyjątkowy nabrzeże mieszkalne i marina rozwoju, redefiniując luksusowe wybrzeże życia wzdłuż Adriatyku w Hamallaj, Durrës. Strategicznie położony na jednym z najbardziej nieskazitelnych i szybko rozwijających się wybrzeży Albanii projekt ten stanowi rzadką okazję do posiadania nieruchomości w ramach w pełni zintegrowanego celu przystani.

Rezydencje w Turquoise Marina są zaprojektowane z nowoczesną architekturą i wyrafinowaną estetyką, wyposażone w układ open- plan, hojne tarasy i okna sufitowe, które rejestrują zapierające dech w piersiach widoki na morze i naturalne światło przez cały dzień. Każdy dom jest starannie zaplanowany, aby zapewnić komfort, prywatność i bezszwowy wewnętrzny styl życia.

W samym sercu rozwoju znajduje się stan-of-the-art marina, tworząc unikalne środowisko, gdzie luksusowe miejsca zamieszkania, kultura żeglarstwa, i wypoczynek mieszanki bez wysiłku. Żywa nadmorska promenada z polewanymi restauracjami, kawiarniami i miejscami stylu życia zwiększa codzienne życie i podnosi ogólną wartość miejsca przeznaczenia.

Mieszkańcy korzystają z premium udogodnień i usług, w tym terenów zielonych, prywatnych stref dostępu, podziemnego parkingu, bezpieczeństwa 24 / 7, i profesjonalnego zarządzania nieruchomościami - co Turquoise Marina idealne zarówno jako podstawowe miejsce zamieszkania i jako wysokowydajne wakacje inwestycji wynajmu.

Z punktu widzenia inwestycji, Turquoise Marina wyróżnia się jako jedna z najbardziej obiecujących możliwości nieruchomości na wybrzeżu Morza Adriatyckiego w Albanii, napędzanych rosnącym popytem na nieruchomości z nabrzeża, ograniczone dostawy plaży i strategiczne położenie w pobliżu Durrës i Tirana International Airport.

Turkusowa Marina to nie tylko dom - to styl życia i bezpieczna inwestycja morska.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 70.0
Cena za m², USD 2,985
Cena mieszkania, USD 208,942
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 71.0
Cena za m², USD 3,824
Cena mieszkania, USD 271,507
Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 121.0 – 294.0
Cena za m², USD 2,868 – 3,212
Cena mieszkania, USD 347,057 – 944,372

Lokalizacja na mapie

Bashkia Durres, Albania
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
