Kompleks mieszkalny TURQUOISE MARINA

Turquoise Marina jest wyjątkowy nabrzeże mieszkalne i marina rozwoju, redefiniując luksusowe wybrzeże życia wzdłuż Adriatyku w Hamallaj, Durrës. Strategicznie położony na jednym z najbardziej nieskazitelnych i szybko rozwijających się wybrzeży Albanii projekt ten stanowi rzadką okazję do posiadania nieruchomości w ramach w pełni zintegrowanego celu przystani.

Rezydencje w Turquoise Marina są zaprojektowane z nowoczesną architekturą i wyrafinowaną estetyką, wyposażone w układ open- plan, hojne tarasy i okna sufitowe, które rejestrują zapierające dech w piersiach widoki na morze i naturalne światło przez cały dzień. Każdy dom jest starannie zaplanowany, aby zapewnić komfort, prywatność i bezszwowy wewnętrzny styl życia.

W samym sercu rozwoju znajduje się stan-of-the-art marina, tworząc unikalne środowisko, gdzie luksusowe miejsca zamieszkania, kultura żeglarstwa, i wypoczynek mieszanki bez wysiłku. Żywa nadmorska promenada z polewanymi restauracjami, kawiarniami i miejscami stylu życia zwiększa codzienne życie i podnosi ogólną wartość miejsca przeznaczenia.

Mieszkańcy korzystają z premium udogodnień i usług, w tym terenów zielonych, prywatnych stref dostępu, podziemnego parkingu, bezpieczeństwa 24 / 7, i profesjonalnego zarządzania nieruchomościami - co Turquoise Marina idealne zarówno jako podstawowe miejsce zamieszkania i jako wysokowydajne wakacje inwestycji wynajmu.

Z punktu widzenia inwestycji, Turquoise Marina wyróżnia się jako jedna z najbardziej obiecujących możliwości nieruchomości na wybrzeżu Morza Adriatyckiego w Albanii, napędzanych rosnącym popytem na nieruchomości z nabrzeża, ograniczone dostawy plaży i strategiczne położenie w pobliżu Durrës i Tirana International Airport.

Turkusowa Marina to nie tylko dom - to styl życia i bezpieczna inwestycja morska.