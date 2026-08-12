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Hotele na sprzedaż w Albania

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47 obiektów total found
Hotel 404 m² w Gjashte, Albania
Hotel 404 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 404 m²
Liczba kondygnacji 3
Ostria Hotel został założony jako rodzinny biznes. Składa się z 8 pokoi hotelowych, urządzon…
$1,10M
VAT
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Najlepsza inwestycja biznesowa w Albanii – hotel na sprzedaż w centrum Vlory, blisko plaży i promenady Lungomare w Bashkia Vlore, Albania
Najlepsza inwestycja biznesowa w Albanii – hotel na sprzedaż w centrum Vlory, blisko plaży i promenady Lungomare
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 772 m²
Liczba kondygnacji 5
Luksusowy hotel na sprzedaż we Wlorze w Albanii. - Doskonała inwestycja z wysokim zyskiem, b…
$2,35M
VAT
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Albania Property Group
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Hotel 1 563 m² w Golem, Albania
Hotel 1 563 m²
Golem, Albania
Pokoje 33
Sypialnie 32
Liczba łazienek 34
Powierzchnia 1 563 m²
Liczba kondygnacji 4
W hotelu znajduje się całkowita powierzchnia 1,690 m2, z czego 350 m2 są miejscami budowy. J…
$2,31M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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TekceTekce
Hotel 1 193 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 193 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 31
Sypialnie 31
Liczba łazienek 30
Powierzchnia 1 193 m²
Liczba kondygnacji 5
Hotel znajduje się w pobliżu głównej drogi, pod górę, nie nad morzem, w Durres Beach obszarz…
$1,51M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Hotel 280 m² w Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Hotel 280 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 9
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 280 m²
Piętro 4/4
Oferuje się go na sprzedaż do w pełni zrekonstruowanego hotelu, gotowego do operacji, o nast…
$1,49M
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Investment Realty Group
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Hotel 450 m² w Gjashte, Albania
Hotel 450 m²
Gjashte, Albania
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2/3
Skanderbeg Street, tylko 80 metrów jak kruk lata od morzaPowierzchnia: 450m2Powierzchnia wer…
$1,77M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Hotel 1 240 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 240 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 1 240 m²
Liczba kondygnacji 3
HOTEL NA SPRZEDAŻ W Kavaja Rock Hotel na sprzedaż w bardzo korzystnej lokalizacji w turys…
$1,08M
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Hotel 300 m² w Bashkia Vlore, Albania
Hotel 300 m²
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2/8
Shesim Hotel on the Lungomare, Vlora. In one of the most elite and tourist areas of the cit…
$1,75M
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Investment Realty Group
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Hotel 709 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 709 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 26
Sypialnie 13
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 709 m²
Piętro -1/10
Hotel położony jest w Durres Beach, części kompleksu z regularną administracją i zieleni. Je…
$1,54M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Hotel 1 264 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 264 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 264 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowy hotel z jedną piwnicą na wybrzeżu Adriatyku jest na sprzedaż. Oferuje on 18 pok…
$1,48M
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Hotel 1 000 m² w Albania
Hotel 1 000 m²
Albania
Pokoje 23
Sypialnie 22
Liczba łazienek 22
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 6/6
Budynek znajduje się na skraju głównej ulicy Pavaresia w Durres Beach, w pobliżu hotelu Pala…
$1,42M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Hotel 1 400 m² w Golem, Albania
Hotel 1 400 m²
Golem, Albania
Pokoje 40
Sypialnie 40
Liczba łazienek 40
Powierzchnia 1 400 m²
Piętro 6/6
Hotel for sale in Sarande with an area of 1,400 m2 There are 40 rooms in total It is in wor…
$5,82M
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Agencja
Investment Realty Group
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𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔. w Bashkia Vlore, Albania
𝗛𝗢𝗧𝗘𝗟 𝗙𝗢𝗥 𝗦𝗔𝗟𝗘 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗢𝗔𝗦𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘 𝗢𝗙 𝗩𝗟𝗢𝗥𝗔 - 𝗔𝗟𝗕𝗔𝗡𝗜𝗔.
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
- Tak.📍 Pierwsza linia na promenadzie.🌊 Widok na morze.⛱️ Tylko 50 metrów od wybrzeża.W zwią…
Cena na zgłoszenie
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Investment Realty Group
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HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW! w Bashkia Vlore, Albania
HOTEL FOR SALE, IN VLORA WITH SEA VIEW!
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 1
Funkcjonalny hotel na sprzedaż w jednym z najbardziej preferowanych obszarów Vlora "Uji i Ft…
$1,58M
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Century 21 Marina
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Hotel 888 m² w Bashkia Vlore, Albania
Hotel 888 m²
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 888 m²
For sale: A 6-story building, each floor offering 148 m² of versatile space, ideally located…
$1,42M
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Hotel 666 m² w Saranda, Albania
Hotel 666 m²
Saranda, Albania
Powierzchnia 666 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel na sprzedaż w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc Saranda, położony na plaży i w s…
$3,45M
VAT
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HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! w Radhime, Albania
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albania
Powierzchnia 2 470 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: 4-piętrowy hotel z użytecznym tarasem, 1 piwnica, basen, plac zabaw i otaczając…
$5,16M
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Century 21 Marina
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Hotel 487 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 487 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 20
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 487 m²
Piętro 6/6
Apartamenty-hotele znajdują się w obszarze Shkembi Kavaja w Durres. Istnieje 10 jednopokojow…
$1,32M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Hotel 363 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 363 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 27
Sypialnie 27
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 363 m²
Na sprzedaż: Pięciopiętrowy hotel, położony na plaży Iliria, Durres. Luksusowy hotel, w pełn…
$1,51M
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Agencja
Future Home Invest
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Hotel 856 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 856 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 1
Powierzchnia 856 m²
Liczba kondygnacji 3
Hotel z restauracją jest na sprzedaż w dzielnicy Plepa Durres. Znajduje się druga linia od m…
$1,74M
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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HOTEL FOR SALE IN VLORE! w Bashkia Vlore, Albania
HOTEL FOR SALE IN VLORE!
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 602 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel znajduje się w obszarze o wysokim ruchu pieszym, bardzo blisko bulwaru Vlore- Skele. S…
$1,76M
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Agencja
Century 21 Marina
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Hotel w Bashkia Vlore, Albania
Hotel
Bashkia Vlore, Albania
Hotel na sprzedaż w zimnej wodzie, z pięknym widokiem na morze. Hotel posiada 1 piętro, gdzi…
$1,92M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Hotel 600 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 600 m²
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 600 m²
Hotel i ziemia znajdują się w obszarze Spitalles na głównej drodze, obszar znany obecnie jak…
$576,075
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Idealna inwestycja biznesowa w Albanii – hotel na sprzedaż w Sarandzie, blisko plaży w Gjashte, Albania
Idealna inwestycja biznesowa w Albanii – hotel na sprzedaż w Sarandzie, blisko plaży
Gjashte, Albania
Powierzchnia 524 m²
Liczba kondygnacji 4
Hotel na sprzedaż w Sarandzie, region Wlora, południowa Albania. To wyjątkowa okazja, aby na…
$1,09M
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA w Bashkia Vlore, Albania
🔑🏨 3-STORY HOTEL FOR SALE IN CENTRAL, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 3
🔑🏨 SPRZEDAŻ W CENTRUM, VLORA💰 Cena sprzedaży: 2,500,000 EUR📌 INFORMACJE DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI:…
$2,88M
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Agencja
DES Real Estate
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Hotel 1 198 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 1 198 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 25
Sypialnie 24
Liczba łazienek 27
Powierzchnia 1 198 m²
Piętro 5/5
Apartament znajduje się nad morzem w dzielnicy Kavaja Rock w Durres. Obiekt ma 600 m2 ziemi,…
$6,92M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Hotel 436 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 436 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 15
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 436 m²
Boutique Hotel na sprzedaż w jednym z najczęściej odwiedzanych obszarów wybrzeża Durrës, w s…
$1,37M
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Agencja
Future Home Invest
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Hotel 2 193 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 2 193 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 24
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 193 m²
Liczba kondygnacji 5
Hotel w okolicy Plazh jest na sprzedaż. Położony 250 metrów od plaży, ma 5 pięter z windą. C…
$2,30M
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Hotel 1 750 m² w Golem, Albania
Hotel 1 750 m²
Golem, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 750 m²
Liczba kondygnacji 5
Hotel na sprzeda ¿w rekreacji w Cherret. Położony 900 metrów od plaży, ma 5 pięter. Powierzc…
$1,37M
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Hotel 409 m² w Bashkia Durres, Albania
Hotel 409 m²
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 12
Sypialnie 12
Liczba łazienek 11
Powierzchnia 409 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w pobliżu głównej drogi, po przeciwnej stronie morza, zaledwie kilka krok…
$460,860
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Typy nieruchomości w Albania.

nieruchomości komercyjne
restauracje
pomieszczenia biurowe
pomieszczenia produkcyjne
dochodowa nieruchomość
magazyny
sklepy
gotowy biznes
sale konferencyjne
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