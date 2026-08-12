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Domy na sprzedaż w Albania

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708 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
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Szeregowiec 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 388 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny dom na sprzedaż we Wlorze, Riwiera Albańska - blisko plaży, nieruchomość inwestycyj…
$322,878
VAT
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Albania Property Group
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Dom 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Dom 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 1
Legal niedokończony dom z doskonałym potencjałem inwestycyjnym w Durres Niedokończony dom na…
$115,611
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Indywidualne wille w Turquoise Marina na sprzedaż!W jednym z najbardziej ekskluzywnych nadmo…
$599,631
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Investment Realty Group
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 256 m²
Piętro 3/3
Elite Willows z Privateshia Hardcore Turquoise Marina, Hamallaj Bay of LalzW samym sercu Tur…
$882,149
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Investment Realty Group
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Dom 5 pokojów w Golem, Albania
Dom 5 pokojów
Golem, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Dołączona willa znajduje się w Golem. Willa jest zorganizowana na pierwszym piętrze z salone…
$277,402
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AFS Real Estate Management
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Dom 7 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 7 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 3/3
Na sprzedaż: trzypiętrowa willa położona na wzgórzu Shenavlash w Durrës, w cichej okolicy z …
$230,814
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Dom 10 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 10 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 264 m²
Liczba kondygnacji 2
Oddzielna willa znajduje się w dzielnicy Plazh, w pobliżu kompleksu Tocak, Durres. Posiada 2…
$335,194
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Willa 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 2- Historia VILLA + ATTIC DLA SPRZEDAŻY 124; HEKURUDHA BEACH, DURRUS 🌊📍 Rozmieszczenie: He…
$323,710
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Agencja
REMIX REAL ESTATE
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Willa 8 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 8 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 456 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Indywidualne 3-piętrowe wille z obfitymi dziedzińcami w Tiranie na sprzedaż!Ten trzypiętro…
$1,04M
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Niech mnie diabli!Kompleks Turquoise Marina znajduje się w Zatoce Lalezi, która jest jednym …
$339,022
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Agencja
Investment Realty Group
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Dom 5 pokojów w Golem, Albania
Dom 5 pokojów
Golem, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
W jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Golema, elegancka nowo wybudowana willa jest dos…
$687,884
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Willa 7 pokojów w Kanine, Albania
Willa 7 pokojów
Kanine, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z prywatnym ogrodem na sprzedaż w Kanine Vlora, Albańska Riwiera. Wznosząca się na wzg…
$345,941
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
$184,920
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 4 pokoi w Petrele, Albania
Willa 4 pokoi
Petrele, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 346 m²
Liczba kondygnacji 3
Unique Villas in Rolling Hills – Farka Lake In one of the most sought-after elite complexes…
$1,16M
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale in Swan Lake Residence. The villa has a surface area of 323.38m2, of which 16…
$558,478
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Agencja
Investment Realty Group
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Dom w Bashkia Durres, Albania
Dom
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
2 + 1 Dom na sprzedaż na przedmieściach Durrës💶 Cena: 120 000 EUR📐 Powierzchnia certyfikatu:…
$139,815
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Agencja
Century 21 Eon
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Willa 10 pokojów w Mjull Bathore, Albania
Willa 10 pokojów
Mjull Bathore, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 471 m²
Liczba kondygnacji 3
Spokój. Prywatność. Prawdziwy luksus. Grupa B99 oferuje na sprzedaż 6 nowoczesnych willi …
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Radhime, Albania
Willa 4 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa willa w budowie na sprzedaż w Radhimë, Wlora. Prywatny basen, prywatna weranda, za…
$694,001
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Dom w Novosele, Albania
Dom
Novosele, Albania
Powierzchnia 360 m²
Dom w Panaya. Powierzchnia: 360 m2. Każde piętro 2 + 1 plus korytarz, kuchnia, wc oddzielone…
$307,824
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Dom w Velipoje, Albania
Dom
Velipoje, Albania
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż 4-piętrowa willa w Velipojë Powierzchnia działki: 200 m² Powierzchnia zabudo…
$384,015
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Agencja
Lux-Albania Home
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Bliźniak 2 pokoi w Gjilek, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 3
Mamy Duplex 2 + 1 + 2 na sprzedaż w elitarnej rezydencji Sun Palace Vlora, jeden z najbardzi…
$882,698
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Agencja
Future Home Invest
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Willa 3 pokoi w Farke e Madhe, Albania
Willa 3 pokoi
Farke e Madhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 257 m²
Piętro 2/2
The villa is located at Terfili Residence, Lake Farkes. General information: 2-story struc…
$710,472
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
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Investment Realty Group
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Willa 5 pokojów w Farke e Vogel, Albania
Willa 5 pokojów
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 258 m²
Liczba kondygnacji 3
WILLA NA SPRZEDAŻ W ROLNICTWIE Nieruchomość znajduje się w jednym z najnowszych rezydencji w…
$635,391
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Agencja
Century 21 Oksford
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Willa 4 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Willa 4 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa at Farke Lake - Swan Lake Residence - for sale! Swan Lake Residence is positioned by …
$535,766
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Agencja
Investment Realty Group
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Dom 12 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 12 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 12
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 409 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest trzypiętrowy budynek dla 12 pokoi i 11 łazienek w mieście Durres. Powierzch…
$456,533
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Szeregowiec w Bashkia Vlore, Albania
Szeregowiec
Bashkia Vlore, Albania
Doświadcz najlepszych Vlorë mieszka w tym pięknym 2 + 1 mieszkaniu, doskonale położony w sam…
$174,220
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Agencja
International real estate agency Habita
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Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 6 pokojów w Farke e Madhe, Albania
Willa 6 pokojów
Farke e Madhe, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxo rock for Sprzedam Rolling Hills LakeW jednej z najbardziej ekskluzywnych i bezpiecznych…
$812,120
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Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Agencja
Investment Realty Group
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Typy nieruchomości w Albania.

wille
szeregowcy
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Parametry nieruchomości w Albania

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