  2. Albania
  3. Tirana Municipality
  4. Mieszkanie w nowym budynku Tirana centr

Mieszkanie w nowym budynku Tirana centr

Tirana Municipality, Albania
od
$292,787
od
$2,928/m²
;
5
ID: 32937
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 21.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Central Albania
  • Okolica
    Obwód Tirana
  • Miasto
    Tirana Municipality

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    38

Lokalizacja na mapie

Tirana Municipality, Albania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Tirana centr
Tirana Municipality, Albania
od
$292,787
