Kompleks mieszkalny VLORA MARINA

Vlora Marina jest ikoną rozwoju nabrzeża redefiniując luksusowe nieruchomości na Riwierze Albańskiej. Położony wzdłuż najbardziej prestiżowego nabrzeża Vlora, projekt ten oferuje rzadką okazję do posiadania nieruchomości w ramach w pełni zintegrowanego celu przystani - gdzie wyrafinowane życie, wypoczynek i potencjał inwestycyjny zbiegają się.

W kolekcji mieszkalnej znajdują się elegancko zaprojektowane apartamenty i rezydencje, charakteryzujące się przestronnymi układami, ekspansywnymi balkonami i oknami sufitowymi, które tworzą nieprzerwane widoki na Morze Jońskie, marinę i panoramę miasta. Każda rezydencja jest projektowana w celu maksymalizacji naturalnego światła, prywatności i komfortu, zapewniając wyrafinowane doświadczenie życia na wybrzeżu.

Jako prawdziwy mixed- use przeznaczenia, Vlora Marina łączy luksusowe rezydencje, światowej klasy marina jachtu, pięciogwiazdkowa gościnność i tętniącą życiem promenadę nabrzeża. Właściciele korzystają z niezwłocznego dostępu do doskonałej jadalni, ekskluzywnych kawiarni, butików detalicznych i polecanych udogodnień stylu życia - wszystkie w odległości spaceru od ich domu.

Rozwój jest wspierany przez wysokiej klasy usługi i infrastruktury, w tym 24 / 7 bezpieczeństwa, usług concierge, podziemny parking, terenów publicznych, wellness i fitness, a także zarządzania nieruchomościami premium - co czyni go idealnym zarówno dla właścicieli i inwestorów wynajmu.

Z perspektywy inwestycji, Vlora Marina wyróżnia się jako jedna z najbardziej strategicznych możliwości nieruchomości w Albanii, oferując silny potencjał docenienia kapitału i wysoki popyt na krótko- i długoterminowe czynsze napędzane przez turystykę przystani, międzynarodowych gości, i szybkiego przekształcenia miasta.

Vlora Marina to coś więcej niż zakup nieruchomości - jest własnością w miejscu przeznaczenia, stylu życia i przyszłościowej inwestycji na Morzu Śródziemnym.