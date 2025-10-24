  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny VLORA MARINA

Bashkia Vlore, Albania
$354,139
$4,014/m²
5.02.2026
$354,139
5.02.2026
$4,014
Lokalizacja

  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Southern Albania
  • Okolica
    Obwód Wlora
  • Miasto
    Bashkia Vlore

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Blok ramki
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    13

O kompleksie

Vlora Marina jest ikoną rozwoju nabrzeża redefiniując luksusowe nieruchomości na Riwierze Albańskiej. Położony wzdłuż najbardziej prestiżowego nabrzeża Vlora, projekt ten oferuje rzadką okazję do posiadania nieruchomości w ramach w pełni zintegrowanego celu przystani - gdzie wyrafinowane życie, wypoczynek i potencjał inwestycyjny zbiegają się.

W kolekcji mieszkalnej znajdują się elegancko zaprojektowane apartamenty i rezydencje, charakteryzujące się przestronnymi układami, ekspansywnymi balkonami i oknami sufitowymi, które tworzą nieprzerwane widoki na Morze Jońskie, marinę i panoramę miasta. Każda rezydencja jest projektowana w celu maksymalizacji naturalnego światła, prywatności i komfortu, zapewniając wyrafinowane doświadczenie życia na wybrzeżu.

Jako prawdziwy mixed- use przeznaczenia, Vlora Marina łączy luksusowe rezydencje, światowej klasy marina jachtu, pięciogwiazdkowa gościnność i tętniącą życiem promenadę nabrzeża. Właściciele korzystają z niezwłocznego dostępu do doskonałej jadalni, ekskluzywnych kawiarni, butików detalicznych i polecanych udogodnień stylu życia - wszystkie w odległości spaceru od ich domu.

Rozwój jest wspierany przez wysokiej klasy usługi i infrastruktury, w tym 24 / 7 bezpieczeństwa, usług concierge, podziemny parking, terenów publicznych, wellness i fitness, a także zarządzania nieruchomościami premium - co czyni go idealnym zarówno dla właścicieli i inwestorów wynajmu.

Z perspektywy inwestycji, Vlora Marina wyróżnia się jako jedna z najbardziej strategicznych możliwości nieruchomości w Albanii, oferując silny potencjał docenienia kapitału i wysoki popyt na krótko- i długoterminowe czynsze napędzane przez turystykę przystani, międzynarodowych gości, i szybkiego przekształcenia miasta.

Vlora Marina to coś więcej niż zakup nieruchomości - jest własnością w miejscu przeznaczenia, stylu życia i przyszłościowej inwestycji na Morzu Śródziemnym.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 91.0 – 165.0
Cena za m², USD 4,346 – 5,723
Cena mieszkania, USD 395,456 – 944,372
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 237.0
Cena za m², USD 4,906
Cena mieszkania, USD 1,16M

Lokalizacja na mapie

Bashkia Vlore, Albania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Rekreacja

