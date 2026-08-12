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Sklepy na sprzedaż w Albania

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Tirana
14
Central Albania
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16 obiektów total found
Sklep 100 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 100 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 100 m²
Środowisko handlowe jest sprzedawane na 100 m2 na Gjulesha Migrants, w jednym z najczęstszyc…
$823,558
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Investment Realty Group
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Sklep 72 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 72 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 9
For sale, Business premises, Ferit Xhajko Street, Tirana. The clinic is newly invested with …
$180,530
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Agencja
Investment Realty Group
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Sklep 293 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 293 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 293 m²
Piętro 1/5
We are selling a shop on the 0th floor in Tufina, opposite Profarma, Teki Selenica Street. …
$267,883
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Agencja
Investment Realty Group
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TekceTekce
SERVICE AREA 06 | FLOOR 0 w Tirana Municipality, Albania
SERVICE AREA 06 | FLOOR 0
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 94 m²
OBSZAR USŁUGI 06📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Powierzchnia netto: 84,54 m ²🔹 Powierzchnia w…
Cena na zgłoszenie
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Kupuj na sprzedaż przy głównym bulwarze Vlora w Albanii w Bashkia Vlore, Albania
Kupuj na sprzedaż przy głównym bulwarze Vlora w Albanii
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomość komercyjna na sprzedaż we Wlorze w Albanii. Idealna dla przedsiębiorców lub inw…
$132,508
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Sklep 130 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 130 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Oferowane jest na sprzedaż środowiska biznesowego w jednym z najbardziej poszukiwanych miejs…
$1,49M
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Agencja
Investment Realty Group
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Sklep 121 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 121 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 6
Shesim Ambient Komercial prane Brrylit, ne Bulevardin Zhan Dark. Ambienti ka nje siperfaqe p…
$262,059
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Agencja
Investment Realty Group
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SERVICE PREMISES 01 | FLOOR 0 w Tirana Municipality, Albania
SERVICE PREMISES 01 | FLOOR 0
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 216 m²
OBOWIĄZKI USŁUG 01 OBOWIĄZUJĄCE 124; FLOOR 0📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Powierzchnia nett…
Cena na zgłoszenie
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Sklep 50 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 11
Sklep jest oferowany na sprzedaż w jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Paryża w pobl…
$251,643
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Agencja
Investment Realty Group
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Sklep 65 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 65 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 65 m²
Gotowy do pracy - kompletny i funkcjonalny!Wyjątkowa szansa inwestycyjna w rozwijającym się …
$93,399
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Sklep 102 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 102 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
Shop for sale on Myslym Shyri street corner. The space covers an area of 102 square meters a…
$757,060
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Agencja
Investment Realty Group
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SERVICE PREMISES 09 | FLOOR 1 w Tirana Municipality, Albania
SERVICE PREMISES 09 | FLOOR 1
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 1
USŁUGI PRZEDSTAWIONE W ART.📍 Dritan Hoxha Street, Tirana🔹 Powierzchnia netto: 59,48 m ²🔹 Pow…
Cena na zgłoszenie
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Sklep 126 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 126 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 1/10
Commercial premises for sale (shop) behind Region No. 4, on Aleksandër Moisiu Street. The s…
$483,517
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Agencja
Investment Realty Group
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Sklep 45 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 45 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 5
Commercial space for sale in one of the most elite and busiest areas of Tirana – Vaso Pasha …
$580,605
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Agencja
Investment Realty Group
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Sklep 69 m² w Tirana Municipality, Albania
Sklep 69 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Liczba kondygnacji 9
A modern commercial unit is offered for sale, strategically positioned on a corner with visi…
$326,118
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Agencja
Investment Realty Group
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AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP w Shkoder Municipality, Albania
AMBIENT BIZNESI PËR SHITJE – EKSKLUZIVITET I B99 GROUP
Shkoder Municipality, Albania
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 1
EKSKLUZYFICZNOŚĆ GRUPY B99Na sprzedaż w jednym z najbardziej poszukiwanych i silnie płynącyc…
Cena na zgłoszenie
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Typy nieruchomości w Albania.

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gotowy biznes
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