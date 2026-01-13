Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Pomieszczenie biurowe 93 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 93 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/10
River Residence, 2+1+2 apartment for rent, suitable for offices. It is located on the 2nd fl…
$642
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 116 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 116 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1/12
Niedawno odnowiony apartament, wcześniej używany jako biuro, jest do wynajęcia. Przestrzeń z…
$1,166
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 136 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 136 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 10
W jednym z najbardziej wysuniętych i elitarnych obszarów Tirana, w Kodra e Diellit, nowoczes…
$1,050
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 40 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 40 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 10/1
Wynajmujemy biuro na ulicy Mujo w Ulcinj, za Kościołem Katolickim.Środowisko znajduje się na…
$583
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 153 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 153 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 3/12
Apartment of type 3+1+2 is for rent. The apartment has an area of 153 m2. It is organized …
$1,633
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 118 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 118 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1/10
Office apartment for rent, located in one of the most sought-after areas of Tirana, Ish Bllo…
$2,333
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 126 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 126 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 5/10
W jednym z najbardziej wysuniętych i rozwiniętych obszarów Tirana, oferujemy przestrzeń biur…
$1,750
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 108 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 108 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 4/10
W Centrum Tirana, naprzeciwko Parlamentu w jednym z najbardziej dostępnych obszarów, elastyc…
$1,400
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 66 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 66 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 2/9
Office for Rent opposite Toptani Center! The space has a gross area of 98m2 and a net area o…
$1,166
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 102 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 102 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 6/12
Office space for rent in the Ring Center. The office is organized into three work areas, two…
$1,400
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 72 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 72 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/5
Apartment 2+1+2 for rent, newly finished, with a total area of 72 m², located on the first f…
$1,166
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 456 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 456 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 456 m²
Piętro 10/14
An office space of 456 m² is available for rent on the 10th floor of the Twin Towers, one of…
$10,637
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 70 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 70 m²
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 70 m²
Piętro 4/5
Wynajmujemy biuro w dzielnicy Ish Blloku w pobliżu Biblioteki Uniwersyteckiej.Biuro ma powie…
$816
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 58 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 58 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 5/9
Office Space for Rent, Clinic at Kika 3 Complex, the building is completed in March 2026. Th…
$875
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 210 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Piętro 2/8
On Bogdaneve Street, a 210.94 m2 space is for rent. It is located on the 2nd floor of a new …
$5,249
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 151 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 151 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 8/9
Oferujemy biuro do wynajęcia w hotelu Hilton, w pobliżu kompleksu Delijorgji, obok bulwaru G…
$2,683
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 52 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 52 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/9
Mamy miejsce do wynajęcia na głównej drodze, znajduje się na ulicy "Sami Frashri".• Powierzc…
$1,166
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 61 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 61 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/14
In one of the newest buildings in the capital, Golden Tower offers a 1+1 apartment for rent …
$758
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 200 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 200 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 7/8
Office for rent, at the HILTON hotel, near the Delijorgji complex. The space is located on t…
$3,499
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 54 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 54 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 2/7
On the connecting road between Myslym Shyri and Kavaja Street, an office space is available …
$875
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 56 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 56 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 4/10
Office for rent with an area of 56 m², in a new building (2023), with an elevator, on the 4t…
$875
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 111 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 111 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Piętro 2/5
Office for rent at Dinamo Stadium. The space is located on the first residential floor of an…
$1,400
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 150 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 150 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 11/13
W jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków w Tiranie oferujemy super biuro do wynajęcia na…
$2,566
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 130 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 130 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 3/15
Information about the Apartment: - Built in 2024 - 2nd floor technical - Gross area 130m2 - …
$1,866
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 37 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 37 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 3/5
The studio is located at the Moskat buildings, Willson Square! Perfect location for an archi…
$700
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 58 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 58 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 5/9
Office Space for Rent, Clinic at Kika 3 Complex, the building is completed in March 2026. Th…
$875
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 50 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 50 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/10
The office is located on the second floor of a new building with an elevator and managed. Th…
$758
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 140 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 140 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 1/11
Jepet me qera ambient per zyra — Rruga “Kongresi i Manastirit”, Kompleksi Zirkon Ambient…
$1,750
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 130 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 130 m²
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 1/9
Zyra ndodhet ne Rrugen e Kavajes,pozicionohet ne katin e dyte te nje ndertimi te ri.Ambienti…
$1,166
za miesiąc
Pomieszczenie biurowe 29 m² w Tirana Municipality, Albania
Pomieszczenie biurowe 29 m²
Tirana Municipality, Albania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2/6
We offer an office for rent in a business center on the “Deshmoret e Kombit” Boulevard, very…
$583
za miesiąc
