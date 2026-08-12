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Bliźniaki na sprzedaż w Albania

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71 obiekt total found
Bliźniak 2 pokoi w Gjilek, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 3
Mamy Duplex 2 + 1 + 2 na sprzedaż w elitarnej rezydencji Sun Palace Vlora, jeden z najbardzi…
$882,698
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Bliźniak 3 pokoi w Farke e Vogel, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Farke e Vogel, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
Villa for sale with a pool in Swan Lake Residence. The villa has an area of 427.45 m2, of wh…
$278,467
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Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Bliźniak 1 pokój w Golem, Albania
Bliźniak 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Rezydencja "ADRIUM" to najnowszy projekt mieszkaniowy zbudowany w okolicy Golem, w pobliżu h…
$75,769
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Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 2/7
Duplex for sale at Kodra e Diellit 2 Residence Total area 170 m2 It is organized into a livi…
$361,060
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Bliźniak 4 pokoi w Mjull Bathore, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Mjull Bathore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/3
See Hena Residence is a unique project, conceived according to the philosophy of making your…
$460,060
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Bliźniak 1 pokój w Golem, Albania
Bliźniak 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4
Adria Residence jest wyrafinowaną nadbrzeżną rezydencją, gdzie nowoczesne życie doskonale łą…
$125,337
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Bliźniak 1 pokój w Golem, Albania
Bliźniak 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Rezydencja "ADRIUM" jest najnowszym projektem mieszkalnym, który jest zbudowany w okolicy Go…
$77,212
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Bliźniak 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Przedstawiamy najnowszą rezydencję w mieście Vlora, "Altera Residence", nowoczesny i ambitny…
$468,141
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 3 pokoi w Albania
Bliźniak 3 pokoi
Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Piętro 1/4
LUCCESY DEPLEX DO LECZENIADom, który łączy elegancję, bogate przestrzenie i wyższe standardy…
$604,627
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Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Hamallaj, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Hamallaj, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 1
Rozmieszczenie: Hamallaj, Durres✅ Cena apartamentu: 309,600 Euro✅ Cena miejsca parkingowego:…
$357,221
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 1 pokój w Golem, Albania
Bliźniak 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Rezydencja "ADRIUM" jest najnowszym projektem mieszkalnym, który jest zbudowany w okolicy Go…
$75,372
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Bliźniak 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 1
Specjalny obiekt, który łączy maksymalny spokój z komfortem życia w pobliżu wybrzeża.Położon…
$170,940
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$215,284
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Golem, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartament znajduje się w Sun Sea Residence, Golem, Kavaje.Informacje ogólne:Łączny interfej…
$122,254
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Bliźniak 1 pokój w Golem, Albania
Bliźniak 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Rezydencja "ADRIUM" to najnowszy projekt mieszkalny zbudowany w okolicy Golem, w pobliżu hot…
$75,769
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusową nieruchomość nad morzem w Radhimë, Vlorë, gdzie …
$260,986
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 1 pokój w Golem, Albania
Bliźniak 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Rezydencja "ADRIUM" jest najnowszym projektem mieszkalnym, który jest zbudowany w okolicy Go…
$75,769
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Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Liczba kondygnacji 5
Duplex in Kodra e Diellit 2 for sale! In the newest project of Residence Kodra e Diellit 2,…
$312,142
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Bliźniak 1 pokój w Golem, Albania
Bliźniak 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Adria Residence jest wyrafinowaną nadbrzeżną rezydencją, gdzie nowoczesne życie doskonale łą…
$97,273
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Bliźniak 1 pokój w Golem, Albania
Bliźniak 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Rezydencja "ADRIUM" jest najnowszym projektem mieszkalnym, który jest zbudowany w okolicy Go…
$75,769
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Agencja
Future Home Invest
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Luksusowy apartament typu duplex z basenem na sprzedaż w Radhime Vlora w Albanii. Doświadcz …
$247,890
VAT
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Albania Property Group
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Bliźniak 1 pokój w Golem, Albania
Bliźniak 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 1/5
PALM PARADISE RESIDENCE The duplex is divided into a 30.5m2 downstairs and a 16m2 upstairs.…
$97,895
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Investment Realty Group
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$240,667
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 10/12
A unique duplex apartment is offered for sale, positioned on the top two floors of one of th…
$582,354
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Investment Realty Group
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Bliźniak 1 pokój w Golem, Albania
Bliźniak 1 pokój
Golem, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Rezydencja "ADRIUM" jest najnowszym projektem mieszkalnym, który jest zbudowany w okolicy Go…
$75,372
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Agencja
Future Home Invest
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Bliźniak 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
Piętro 10/10
We have a 3+1+3 typology duplex for sale located at Willson Square, Block. Information abou…
$1,51M
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak 4 pokoi w Golem, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Golem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Piętro 2
Requesting Duplessx 3 + 2 + Obor for sale, Maarea Resort, Quarter, Kavaje.• Powierzchnia cał…
$654,601
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Agencja
Future Home Invest
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Bliźniak 5 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 5 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1/2
Dwupoziomowy apartament o łącznej powierzchni 118 m ² jest oferowany na sprzedaż, znajduje s…
$163,986
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Parametry nieruchomości w Albania

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