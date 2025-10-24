  1. Realting.com
  4. Kompleks mieszkalny Residential, service and hotel complex "Glow Tower"

Kompleks mieszkalny Residential, service and hotel complex "Glow Tower"

Tirana Municipality, Albania
Cena na żądanie
4
ID: 33179
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.01.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Albania
  • Region / Państwo
    Central Albania
  • Okolica
    Obwód Tirana
  • Miasto
    Tirana Municipality

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    25

O kompleksie

Kompleks mieszkalny, usługowy i hotelowy "Glow Tower", składający się z 25 pięter powyżej i 6 pięter podziemnych

Lokalizacja na mapie

Tirana Municipality, Albania
