  4. Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.

Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.

Trikomo, Chypre du Nord
depuis
$176,478
10
ID: 27506
Dernière actualisation: 27/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    İskele District
  • Ville
    Iskele Belediyesi
  • Ville
    Trikomo

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Studio meublé 48,8 - 55,6 m2 avec un package design du développeur du complexe Court Yard.

Le studio dispose d'un salon avec une télévision et un lit double, d'un coin cuisine avec appareils électroménagers, y compris une plaque de cuisson, une hotte et un réfrigérateur.

Ce projet a un grand territoire et une variété de zones de loisirs, le complexe est bien pensé selon les souhaits des clients.

L'infrastructure du complexe comprend deux piscines extérieures et intérieures (chauffées), des terrains de jeux, un café, un spa, un service médical, un distributeur automatique de billets, un nettoyage à sec et bien plus encore.

Le projet est idéal à la fois pour la résidence permanente et pour l'investissement dans le but de louer.

Infrastructure:

  • Parking privé
  • Aménagement du paysage
  • Deux piscines - extérieure et intérieure chauffée
  • Restaurant, café-bar près de la piscine
  • Centre de loisirs
  • Aires de jeux pour enfants
  • Pistes piétonnes et cyclables
  • Marché
  • Nettoyage à sec
  • Sécurité 24 heures sur 24
  • Terrain de sport

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!

Localisation sur la carte

Trikomo, Chypre du Nord

