Complexe résidentiel Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.

Studio meublé 48,8 - 55,6 m2 avec un package design du développeur du complexe Court Yard.

Le studio dispose d'un salon avec une télévision et un lit double, d'un coin cuisine avec appareils électroménagers, y compris une plaque de cuisson, une hotte et un réfrigérateur.

Ce projet a un grand territoire et une variété de zones de loisirs, le complexe est bien pensé selon les souhaits des clients.

L'infrastructure du complexe comprend deux piscines extérieures et intérieures (chauffées), des terrains de jeux, un café, un spa, un service médical, un distributeur automatique de billets, un nettoyage à sec et bien plus encore.

Le projet est idéal à la fois pour la résidence permanente et pour l'investissement dans le but de louer.

Infrastructure:

Parking privé

Aménagement du paysage

Deux piscines - extérieure et intérieure chauffée

Restaurant, café-bar près de la piscine

Centre de loisirs

Aires de jeux pour enfants

Pistes piétonnes et cyclables

Marché

Nettoyage à sec

Sécurité 24 heures sur 24

Terrain de sport

Lors de l'achat de cet appartement - enregistrement d'un permis de séjour, compte bancaire, permis de conduire et assurance médicale au nord de Chypre pour toute la famille comme un cadeau de l'entreprise!